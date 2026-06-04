Pevač Hasan Dudić je svojevremeno priznao da jedva sklapa kraj s krajem, te da njegova primanja mesečna iznose nešto preko 30.000 dinara.

S toga je svojevremeno priznao da iščekuje nacionalnu penziju, budući da regularnu potroši u jednom danu.

- Nemam tri penzije, kao Lepa Lukić, a nemam ni nacionalnu. Imam samo ovu, koju sam uplaćivao od 15. godine. To je za mene za jedan dan. Odem u kafanu i potrošim celu penziju. To je 30 i nešto hiljada. Nikad ne dam da neko plati u kafani - rekao je Hasan, pa dodao:

- Aplicirao sam za nacionalnu penziju, ja sam istaknuti umetnik. Očekujem da ću je uskoro i dobiti. Pevao sam, imam zlatne ploče, zlatne mikrofone, međunarodne festivale. Mnogo hitova sam napisao. Otpevam negde, pa zaradim nešto pored penzije. Ljudi me zovu. Jedno vreme me nisu zvali jer su mislili da sam bolestan. Odem kod ljudi kada slave, žele mene, sednem sa njima, pijem i oni mene na kraju počaste - ispričao je Hasan.

Radoš Bajić prima nacionalnu penziju

Priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina dobili su brojne značajne ličnosti, a među njima našao se i Radoš Bajić.

Ovo podrazumeva da će glumac do kraja života dobijati dodatak od 64.730 dinara na redovnu penziju.

Svojevremeno je i sam Bajić javno govorio na ovu temu, te istakao da mu je priznanje značajnije od novca.

- Zahvaljujem i čestitam svim dobitnicima ovog značajnog priznanja. Verujem da u kulturi, umetnosti i stvaralaštvu Srbije imamo nezanemarljiv broj onih koji ga zaslužuju. Mnogo više od materijalne satisfakcije, meni je važno da se priznanje dodeljuje za vrhunski doprinos u nacionalnoj kulturi - rekao je on za Kurir, a nedavno je otkrio koliko iznosi njegova penzija.

- Moja penzija je 42.000 dinara - rekao je Radoš svojevremeno.

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