Aleksandar Vučić izjavio je da će od 1. avgusta biti sprovedena mera kojom će određeni lekovi biti jeftiniji, ističući da će država zajedno sa građanima pratiti njenu primenu.

Kako je rekao, nadležne institucije reagovaće odmah ukoliko se pojave bilo kakvi problemi u sprovođenju ove mere.

- To su mnogo važne stvari. Od 1. avgusta to ide i zajedno ćemo proveravati kako funkcioniše i reagovati promptno - rekao je Vučić gostujući na Informer TV.

U septembru velike isplate za tri grupe građana

Predsednik je naveo da očekuje da već u prvoj polovini septembra počnu velike isplate koje će obuhvatiti penzionere, borce i korisnike socijalne pomoći.

- Verujem da već početkom septembra, u prvoj polovini septembra, možemo da idemo na sve one velike isplate o kojima smo govorili, posebno važne za naše penzionere, ali i za naše borce i primaoce socijalne pomoći - rekao je Vučić.

Veće plate i za zaposlene u centrima za socijalni rad

Vučić je najavio i povećanje primanja zaposlenima u centrima za socijalni rad, ocenivši da je reč o ljudima koji obavljaju izuzetno težak i odgovoran posao.

Kako je naveo, država će se potruditi da upravo njima plate budu povećane više nego pojedinim drugim kategorijama zaposlenih u javnom sektoru.

- Želim da kažem da ćemo se postarati da ti ljudi imaju mnogo bolja primanja i da im plate budu povećane više nego drugim kategorijama pre kraja godine - istakao je predsednik.

Dodao je da pred državom predstoji mnogo posla u narednim danima i nedeljama kako bi sve najavljene mere bile sprovedene.

Prema najavi predsednika, građani bi od 1. avgusta mogli da očekuju niže cene određenih lekova, dok bi tokom prve polovine septembra trebalo da uslede isplate za penzionere, borce i korisnike socijalne pomoći. Takođe, do kraja godine planirano je i povećanje plata zaposlenima u centrima za socijalni rad.

Najavljene mere deo su paketa državne podrške usmerenog ka socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva, penzionerima i zaposlenima u sistemu socijalne zaštite.