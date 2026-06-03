Umesto klasičnih maratona i sportskih rezultata, sve više ljudi sada privlači pažnju “trčanjem” na najneobičnijim i najskučenijim mogućim lokacijama.

Od sportskih rezultata do viralnog spektakla

Na platformama poput TikToka, Instagrama i aplikacije Strava, gde su ranije dominirali ozbiljni trkački rezultati, sada se pojavljuje potpuno drugačiji pristup. Umesto ličnih rekorda, cilj je privući pažnju kreativnim i često apsurdnim “trkačkim” izazovima.

Neki korisnici crtaju oblike svojim rutama, dok drugi pokušavaju da pretrče svaki ugao svog grada. Međutim, najnoviji trend ide korak dalje – što je prostor manji i neobičniji, to bolje.

“Trčanje” u toaletu aviona i kadi

Zabeleženi su slučajevi “trčanja” u pokretnim toaletima, kadi, pa čak i u avionu tokom leta. Jedan od viralnih primera prikazuje muškarca koji je gotovo sat vremena “trčao” pet kilometara u toaletu aviona, što je izazvalo lavinu reakcija na mrežama.

Objave dodatno dobijaju na popularnosti zahvaljujući aplikacijama koje automatski generišu grafikone, pa sve izgleda kao ozbiljan sportski rezultat – iako se osoba zapravo nije kretala na klasičan način.

Influenser koji je pokrenuo trend

Jedno od najpoznatijih imena ovog fenomena je Džejkob Koen, poznat na mrežama kao @notreallywellness. On svakodnevno objavljuje video-snimke svojih “trka” na sve bizarnijim mestima – od solarijuma do kaveza za pse.

Njegovi snimci su mu doneli više od 200.000 pratilaca, a popularnost je eksplodirala upravo zbog apsurdnosti koncepta.

Kako “trčanje” bez kretanja uopšte funkcioniše

Stručnjaci objašnjavaju da neki uređaji i aplikacije mogu da registruju pokrete tela kao pređenu udaljenost, čak i kada osoba zapravo stoji u mestu. Algoritmi na osnovu pokreta procenjuju aktivnost, što omogućava da se ovakvi “treninzi” prikazuju kao realna trka.

Između zabave i kritike

Iako mnogi ovaj trend vide kao zabavan i kreativan način da se privuče pažnja, drugi upozoravaju da se time gubi suština sporta i fizičke aktivnosti.

Sam pokretač trenda ističe da mu je cilj bio da fitnes sadržaj učini manje ozbiljnim i pristupačnijim, uz poruku da je najvažnije – jednostavno se pokrenuti, bez pritiska savršenstva.

Ovaj neobični fenomen pokazuje kako društvene mreže i dalje pomeraju granice između sporta, zabave i performansa, stvarajući potpuno novu vrstu digitalnog “takmičenja”.