Sve je počelo kada je zaustavljen kombi kojim je upravljala žena iz Švajcarske, koja se vraćala sa putovanja.

Na prvi pogled, ništa nije ukazivalo na bilo kakvu nepravilnost. Međutim, situacija se brzo promenila kada je počeo detaljan pregled vozila. Putnica je, na iznenađenje carinika, počela da iznosi kofer po kofer iz unutrašnjosti kombija. Kako je vreme odmicalo, količina prtljaga postajala je sve veća, a službenici su u neverici nastavili da broje.

Na kraju je iz vozila izvađeno čak 55 kofera, što je izazvalo dodatnu pažnju i sumnju da bi moglo biti reči o pokušaju krijumčarenja ili neprijavljenoj robi. Zbog obima prtljaga, carinici su sproveli detaljnu kontrolu svakog kofera pojedinačno, uz pomoć rendgenskog skeniranja i standardnih procedura granične provere.

Nakon temeljne inspekcije, utvrđeno je da u koferima nema nikakvih nepravilnosti, niti zabranjenih ili sumnjivih predmeta. Svi koferi sadržali su isključivo lične stvari putnice, bez elemenata koji bi ukazivali na kršenje carinskih propisa.

Carinske službe su nakon kontrole potvrdile da nema osnova za dalji postupak, te je slučaj zaključen na licu mesta. Iako je sve bilo u skladu sa pravilima, ostala je neobična činjenica da jedna osoba putuje sa čak 55 kofera, što je izuzetno retka pojava na graničnim prelazima.

Zbog toga je ovaj događaj izazvao pažnju i van same granice, jer se retko viđa tolika količina ličnog prtljaga kod jednog putnika. Nadležni nisu želeli da iznose dodatne detalje niti da spekulišu o razlozima ovako obimnog putovanja, pa ostaje otvoreno pitanje šta se tačno nalazilo u tolikom broju kofera i zašto je putnica imala potrebu za tolikom količinom stvari.