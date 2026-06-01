Vučić se osvrnuo i na činjenicu da je ono što su blokaderi uradili na fakultetima apsolutno nezakonito, a potom komentarisao i sraman "nastup" blokaderske profesorke Marije Vasić u "Utisku nedelje", koja je izvređala vernike SPC.

"Strah ljudima neretko obraz kalja i mnogi profesori nisu imali hrabrosti da se suprotstave blokaderima. Zato su oni profesori koji su to uradili zaslužili orden", rekao je Vučić, a zatim je u programu emisije pušten prilog u kom se čuje kako Vasićeva o celivanju Pojasa Presvete Bogorodice priča kao o fetišu.

Prema Vučićevim rečima, uvek će biti oni koji će voditi politiku protiv SPC jer je ona deo tradicije i opstanka našeg naroda, pogotovo tamo gde Srbi nemaju državu.

"Neće oni da ismevaju nikoga osim pravoslavlja, osim našeg patrijarha. Uvek će da bude problem SPC, da izmišljaju novu crkvu. Uvek će na kraju da vode politiku protiv SPC. Ona je važan element u samom biću srpskog naroda i opstanku srpskog naroda. Ona je sačuvala veći deo tradicije i opstanka srpskog naroda. Mi smo se okupljali u celu Čipuljić koje danas pripada federaciji, u crkvenom domu. Tu su se srpska čeljad okupljala. Ta uloga crkve nije mala, naprotiv, velika je. Te uvrede na račun patrijarha, to sve što su radili je toliko užasno da nemam reči. Upadali su nam i u Maticu srpsku, sprečavali godišnjice, to postoji nažalost samo kod Srba, a kad je potrebno da se kaže nešto u zaštitu Srba, to ne postoji."