Vučić je pričao o tome kako opozicija vrši dehumanizaciju.

"Na realne optužbe ja mogu da odgovorim i da se branim, ali onda oni izvlače tvrdnje kako sam nečovek i kako mrzim ptice, pse, mačiće", rekao je Vučić.

"Kako čovek da se brani od toga? Šta da radim da napišem pismo građanima Srbije kako ne mrzim ptice, pse i mačiće i da nisam nečovek i monstrum i da se potpišem?", zapitao se Vučić.

Potom je dodao:

"Na te nerealne napade bez ikakvih argumenata i koji služe za dehumanizaciju čovek nema adekvatan odgovor jer njihove tvrdnje nisu zasnovane na nekim činjenicama"

Osvrnuo se i na blokadersko licemerje:

"Nisu im smetali paneli sa Titom i slični na tom mestu i nisu pominjali ptice koje su tu i tada bile, ali njima smeta panel na kojem piše 'Srbija pobeđuje'. To sve govori o njima. Da ne pominjem da smo mi otišli i intervenisali i nahranili te ptice dok su oni samo paradirali."