Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić od 21 čas gostuje na televiziji s nacionalnom frekvencijom. Vučić je gost u emisiji "Ćirilica Milomira Marića" koja se emituje na TV Prva. Tema emisije je nedavna poseta predsednika Srbije Kini, kao i rezultati i poruke koje su proistekle iz tog susreta. Poseban fokus je na odnosima dve zemlje i čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine. Razgovor obuhvata i druga aktuelna politička i društvena dešavanja u Srbiji i svetu, koja se, kako se očekuje, tiču svih građana.

O bahatim ministrima

Predsednik Vučić je, na početku emisije, kazao da ima vrednih ministara i onih koji to nisu.

- Ljudi sanjaju različite snove. Imate ljude koji čeznu da imaju "tinu-ninu", da se pohvale da imaju rotaciju i blinkere, a neki ljudi sanjaju snove kako će Srbija da izgleda. Ne mislim da je to nešto posebno. To je moja obaveza. Za to me građani Srbije plaćaju. Znam ljude koji obavljaju teže poslove i rade ne manje od mene. Divim se tim ljudima - kazao je on.

O poseti Kini

Predsednik je započeo gostovanje govoreći o poseti Kini.

- Naučio sam da radim svaki dan i za mene to ne predstavlja poseban problem. Da taj dan nisam radio, ne znam kako bih ga proveo. Predsednik je na to dodao: - To je moja obaveza, da dok sam ponosni predsednik Srbije da mogu da obavljam posao u ime i za račun građana Srbije. Za to sam biran i to je sve. Nije nikakvo herojsko delo. Znam ne tako mali broj ljudi koji rade teže poslove, i rade ih svakako ne manje od mene i divim se tim ljudima i verujem da će tek u budućnosti imati priliku da pokažu koliko vrede. Presednik je posebno istakao da su obavljene velike stvari u Kini. O Trampovoj objavi - Predsednik Tramp je primetio moj intervju. Već pre toga su jedan moj uvodni tekst na Foksu zapazili. Video sam to po reakcija iz Stejt departementa. To je za našu malu zemlju od velikog značaja, ne samo da budemo primećeni, već i poštovani. Poštovane su nezavisne zemlje koje samostalno i suvereno donose svoje odluke, koje rastu - rekao je on. O viznom režimu za Rusiju - Pozvao sam i Anu Brnabić da vidim jesu oni nešto izglasali. Nema ništa od toga. - Takva odluka neće biti doneta. Čak i da je neko donese biće sklonjena odmah - kazao je on. O pticama u Palati Albanija i protestu - Govorio sam o tri ključna elementa rušenja vlasti u Srbiji. Svaka vlast se suočava, imate korumpirane, bahate... Tu dozu bahatosti je nemoguće da podnesete i trpite. Ljudi imaju različita viđenja. Želim da dobijem što je više moguće tačnih podataka u Srbiji a ne ličnih utisaka o nekome. Tri su stvari koje su radili. Ne možete da kažete da Srbija nije najbrže napredovala u svojoj istoriji. Nikad nije bilo dobro. Ni u vreme Nemanjića, Brankovića, Karađorđevića, Obrenovića, nikada. Uglavnom smo ovako ili onako sklanjali ljude, od ubijanja, proterivanja, nikada nam nije bilo dobro i nismo poštovali onoga ko u naše ime obavlja dužnost. Ja sam se s tim pomirio još 2013-2014. Radio sam poi 15 sati i pitao se je l moguće da to ljudi ne vide. Naravno da ne vide. Imaju drugačiju sliku u eri socijalnih mreža, fotomontaža, bezbroj laži mogu da urade. O platama Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija nakon teških ekonomskih reformi uspela da značajno poveća plate, smanji javni dug i postane zemlja sa najvišom prosečnom zaradom u regionu. - Ne možete vi da kažete da u Srbiji danas nisu mnogo bolje plate - potom je dodao. Predsednik je istakao da smo najbrže napredovali: - Podsetiću vas da smo početkom 2015. godine, posle teških reformi koje smo morali da sprovedemo zbog visoke stope javnog duga i velikog deficita, kao i smanjenja dela penzija i plata u javnom sektoru, bili na nivou prosečne plate od 330 evra. Znali smo da je Bosna i Hercegovina tada bila ispred nas sa oko 410 evra, a da je Crna Gora bila čak 50 odsto iznad nas sa oko 490 evra prosečne plate. Danas smo mi zemlja sa najvišom prosečnom platom u regionu, samo deset ili jedanaest godina kasnije. Istovremeno imamo nižu stopu javnog duga od Crne Gore. Dakle, uspeli smo mnogo. Promenili smo zemlju. Ali te promene nisu dovoljne. Moraju da budu još snažnije, još jače i još odgovornije." - Više smo puteva izgradili od tada, nego do tada, razlika u godinama je 5 prema 1. Naši ljudi nisu otvoreni za to da vide, izgradili smo više nego što je za 60 godina izgrađeno. Više smo izgradili u poslednjih 12 godina nego oni u 67. Ljudi ništa ne veruju u to, kažu "ne, to je nemoguće da ja živim u najbolje vreme u Srbiji". - Nisu nama otvarali klastere i poglavlja, ali smo ekonomski najbrže napredovali. Danas je stopa javnog duga 43 odsto. Svi u regionu imaju veću stopu javnog duga, Srbija je najmanje zadužena. Uspevamo da gradimo zemlju i da radimo ono što nismo uspevali u decenijama pre nas. Onda kad odem u Kinu i vidim šta oni rade, osetim se loše i "trčim" nazad da uhvatim korak s tim fenomenalnim ljudima. - Tri su teme, ponavljam. Jedna je relativizacija rezultata. Oni kažu "nikad nam lošije nije bilo". Nikada vam nisu rekli šta im je to loše. Nemaju šta da vam kažu. Drugi je kriminalizacija mene i meni najbližih ljudi. Nisu uspeli, ali im je to "štap" kojim su se služili. Treća tačka, pošto im te dve nisu prošle, uspela je treća stvar. To je pravljenje nečoveka od mene, ili dehumanizacija. Kad ste predsednik republike, vi možete da kažete "ovaj broj nije tačan". Nova vest Mogu da podelim novu vest. Ovo su zemlje Evrope po stopi rasta, Srbija i dalje sa 3,2 prva po stopi rasta - rekao je predsednik. On je pokazao grafikon koji to dokazuje. - Pojačali smo građevinu i izdavanje dozvola. To su dobre vesti. Ja na to mogu da odgovorim. Ali ne mogu da odgovorim na to "Vučić mrzi ptice". Nemoguće je da odgovorite na to, ma koliko to glupo bilo. Nije njima cilj da kažu "u Srbiji se živi loše", ali ako kažu "Vučić mrzi pse, mačke, ljude", ali zašto? Kažu "Vučić nije zapalio sveće za stradale pod nadstrešnicom". Šta njih briga što sam išao na sve sahrane, ne interesuje ih to, oni izmisle priču da nisam zapalio sveću. Lagali su i oko Ribnikara. Oni kažu "ti nisi čovek" - dodao je predsednik. O planiranom podkastu O podkastu koji je bio planiran, predsednik Vučić rekao je: - Prvi gost je trebalo da mi bude Duško Vujošević. Žao mi je što to sve nije uspelo. Oni su saopštili da smo mi ubijali neke ptiće. Njima je uvek potrebno nešto, smeta im samo kad piše da Srbija pobeđuje. Mi odemo da nahranimo ptice, ne oni. Recite mi kako mislite da ja reagujem? Da izdam saopštenje "poštovani građani Srbije ja sam čovek, volim ptice baš kao vi građani Srbije i nisam lud". Ja to ne mogu da uradim. Nije normalno da to uradite. Onda od vas naprave nečoveka. - Oni na proteste dolaze našim vozovima, ja sam srećan kad dolaze tim. Jer i oni moraju da priznaju ko je to napravio. Kao što sam srećan kad kažu "idemo na Nacionalni stadion, biće izgrađen", jer oni ništa od toga nisu mogli da izgrade i ne urade ništa. Kad sve to imate u vidu, taj postupak i akcija dehumanizacije, ono što im je najviše uspelo, ništa suštinski, a sva njihova snaga studentskog blokaderskog pokreta, se zasniva na tome da oni koji zbog ove kampanje dehumanizacije kažu "Vučić nije čovek, smenimo ga, otac mu nije otac, majka bila s Albancem". Te gadosti su meni bile smešne. O mantri "ljudi su besni" Kaže da Gebelsovim metodom, kao hipnotisanjem, ponavljaju mantru "ljudi su besni". - Onda imate ljude koji bi samo da prete, tuku i da viču "ljudi su besni". U međuvremenu je došlo do stabilizacije prilika i sad postoji mržnja na drugoj strani i to je problem. Međutim, naše pristalice u 90% slučajeva su pristojni ljudi i znaju da ne smeju da iskažu javno mržnju - kaže on. Sva politika im je kaže da mogu da urade protiv njega šta žele jer "on nije čovek". O grešci u Kini Kaže da je u Kini napravio jednu grešku. - Rekao sam da ima 70 godina našeg prijateljstva. Još jednom sam rekao i vidim... Kinezi su naša braća i odlično čitam svaku reakciju. Dok mi jedan partijski sekretar nije rekao: Ekselencijo, mi verujemo da je naše prijateljstvo dugotrajnije, ali vi morate da znate da se vaš predsednik 2001. godine odrekao pravnog kontinuiteta SFRJ - kazao je Vučić. - Rekao sam na jednom sastanku kod Miloševića, bio je tamo i Vojislav i još neki drugi, da se dešava isto kod nas u Srbiji, pa su rekli "e Vučiću ko će da glasa za te izdajnike Svilanovića, Đinđića" a ja sam rekao "grešite". Svako će da čita ono što on želi. Onaj ko će da glumi rodoljuba čitaće za Koštunicu. On odgovara, brecnuo se na nju po pitanju Haškog tribunala "nemojte samo vi da me pitate o tome, ja sam protiv toga..." Kad se to završilo i on i Tadić od prvog do poslednjeg Srbina u kesama su isporučivali u Hag, neke bukvalno preko Drine u kesama. Ljudi ponekad moraju da postave pitanje "kakvu politiku ćemo da vodimo". Vodim zemlju, a ne cirkus, ne mogu da se kliberim ceo dan - Ja vodim zemlju, ne cirkus. Ne mogu da se kliberim ceo dan. Moj posao nije jednostavan i lak i ne mogu da budem simpatičan. Ali samo razmislite kakva je moja politika po pitanju KiM, a šta je politika Kokanovića, Jove Bakića... Je li politika da uvodite sankcije Rusiji kao što govorite ili nije? Da nas vraćate u socijalističko samoupravljanje, da biste da ukinete privrednike, plenum da nam određuje ekonomiju? To je propast Srbije u nekoliko dana, a kamoli meseci. Samo sagledajte ko su ti ljudi, te rezultate. O nemuštoj odbrani formalnog rektora - Pogledao sam nemuštu odbranu danas formalnog rektora. Neću se pomiriti sa tim da nam obrazovanje bude uništeno jer bez toga mi budućnosti nemamo. Ja želim da vidim strane kampuse. Imate profesorku fakulteta u Nišu koja je poslala sina na blokadu, a ne da da Bokoni dođe u Beograd, da bi i njena deca mogla da uče, da plate dvostruko manje, jer baš je briga, njeno dete je na Bokoni. O Pravnom fakultetu danas Pogledajte na šta liči Pravni fakultet u Beogradu danas u odnosu na period pre 50 godina. Kakve smo profesore imali, stručnim radovima smo punili sve naučne časopise sveta. "27 ili 28 do sada najvažnija vojna vežba na Pasuljanskim livadama" - Moje obećanje ljudima je, a o tome ću da govorim 27-28... Mi ćemo 28. imati do sada najznačajniju vojnu vežbu na Pasuljanskim livadama, sve u okviru Vidovdanskih dana. Neću se pomiriti sa tim da nam obrazovanje bude uništeno jer bez toga mi budućnosti nemamo. Želim da vidim oštriju konkurenciju. Ja želim da vidim strane kampuse. O Pojasu Presvete Bogorodice - Verujem u Boga, ali ne smeta mi kad je neko ateista, agnostik, to su građani naše zemlje, svako ima svoje pravo. Ali nemojte da vređate nas koji smo sačekali tu svetinju, to za nas nije predmet, to je za nas svetinja. U pravoslavnoj veri to je svetinja. - Ponosan sam na to. Za nas to nije predmet, već svetinja. Sa svih strana dolaze ljudi da celivaju - rekao je. - Mnogi od njih nemaju ni vodu. Trpe žeđ, čekaju 7,8 i više sati, samo da bi mogli da dodirnu i celivaju svetinju. Možete da im pokažete nešto lepše. Ovi ljudi su pokazali ljubav i poštovanje, sa verom i nadom u drugačiju budućnost. Kada sam sačekao igumana manastira Vatoped na Svetoj gori, za Hilandar smo uradili mnoge stvari, posle Aleksandra Obrenovića najviše. Hilandaru smo pomogli ne samo finansijski, već i donošenjem zakona koji niko nije hteo da donese. Hilandar time ima obezbeđen život za naredne decenije. Država nije igračka - Kokanović ne zna ništa, jedino je znao da treba da brani Violu fon Kramon, pa sekirama pošao na ljude. To je budućnost Srbije? Da li ste ozbiljni? Za predsednika Srbije ili ministra? Ili Jovo Bakić, da treba da bude neko i nešto u hijerarhiji ove zemlje. Država nije igračka. Važne vesti Važno je za ljude da kažem, rekao je predsednik: - Mislim da još nije završen predlog oko lekova. Posle Tivta ćemo izaći sa programom oko lekova i cena lekova. To je taj sveokupni paket za sve građane. Gledaćemo da pomognemo i onima koji imaju socijalna primanja, za borce, primaoce dečjih dodataka... pokušaćemo to da rečimo da napravimo značajan paket, za lekove za srce krvni pritisak, da nam ljudi ne umiru jer nemaju 2,5, tri, 4 hiljade dinara za lek... da uvek znamo da ga ljudi imaju. Predsednik je rekao da će se probati da se nađe rešenje i za one lekove i suplemente sa onima sa kojima nije lako. Poseta istoku Srbije Odmah po povratku iz Tivta, idem u više sela na istoku Srbije. Obići ću specijalnim ambulantnim kolima najudaljenija sela da pričam sa ljudima. Stalo nam je do toga, ne samo do Kliničko bolnički centar Beograd nego i svuda... to će biti akcija svih i moraće to da rade. Očekujte u septembru mesecu, za tri meseca, izaći ćemo sa jednim paketom značajnim za najugroženije, i deo šire populacije. Pre toga nam ostaju razgovori sa MMF. Naći ćemo način da dodatno obezbedimo bolji životni standard, time će svi biti zadovljni. To možemo da priuštimmo. Svi će biti veoma obradovani, ljudi treba da imaju optimizam. Ulaganja u zdravstvo - Uspeli smo da obnovimo bolnica više nego ikada. Ulažemo godišnje pet milijardi u zdravstvo. Brinu me druge stvari - rekao je predsednik i dodao: - Na kraju je sve na ljudima, ne na zidovima. Daćemo mi 56, 66, 76 miliona evra, dali smo za Klinički centar stotine miliona evra. Problem je što nismo uspeli da renoviramo od Loznice, Leskovca, Vranja mnoge bolnice. U redu je da Toplice dobije lepu bolnicu, da ne moraju da idu u Niš, da time pomognemo i Nišu da se orijentiše na druge krajeve. Problem je u tome što nismo ulagali decenijama u najobičnije održavanje, renoviranje. Odete u Dom zdravlja u Šileru, sednete, naslonite se na stolicu, na zid, ostane trag vaših leđa posle godina korišćenja stolice na zidu, nije okrečeno. Sad sam predložio, verujem da će Lončar i Mali izaći s tim da uložimo mnogo novca, ali po milion i dva u domove zdravlja, da to mogu da vide ljudi u svakoj opštini. A ne da samo to vidimo u velikim gradovima. Sad će u Kragujevac ogromna ulaganja ići, oko sto miliona evra, kao spejs šatl da gradite. Okej je to, sve smo mi to novo napravili, ranije nije postojalo, niti su imali zaposlene ljude, niti su znali kako se vodi država, niti bilo šta. Ali ne znam kako meni nije palo na pamet ranije, kako će u Rekovcu onaj ko ima ambulantu ako nije čista. Hajde da bude čisto i uredno, da kad baka i deka dovedu unuče, ima visoku temperaturu, fras doživelo, dajte da može da uđe u toalet koji je čist i uredan, da mogu da sede u čistom prostoru. To su za mene bitne stvari. O ismevanju pravoslavlja i SPC - Neće oni da ismevaju nikoga osim pravoslavlja, osim našeg patrijarha. Uvek će da bude problem SPC, da izmišljaju novu crkvu. Uvek će na kraju da vode politiku protiv SPC. Ona je važan element u samom biću srpskog naroda i opstanku srpskog naroda. Ona je sačuvala veći deo tradicije i opstanka srpskog naroda. Mi smo se okupljali u celu Čipuljić koje danas pripada federaciji, u crkvenom domu. Tu su se srpska čeljad okupljala. Ta uloga crkve nije mala, naprotiv, velika je. Te uvrede na račun patrijarha, to sve što su radili je toliko užasno da nemam reči. Upadali su nam i u Maticu srpsku, sprečavali godišnjice, to postoji nažalost samo kod Srba, a kad je potrebno da se kaže nešto u zaštitu Srba, to ne postoji. - To bi bio ne samo falsifikat istorije, već bi nam u značajnoj meri pokazali šta o Srbiji i srpskom narodu misli rukovodstvo u Crnoj Gori - rekao je o tvrdnjama da je 1918. izvršena nasilna aneksija.

Podsetimo, predsednik Vučić je svoje gostovanje u ovoj emisiji najavio na društvenoj mreži Instagram.