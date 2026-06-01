On je istakao da je za malu zemlju poput Srbije od ogromnog značaja da bude primećena i uvažavana od najvećih svetskih sila.

„Išao sam u Narodnu Republiku Kinu i u Sjedinjene Američke Države, najmoćniju zemlju sveta, a Kinu kao verovatno buduću najmoćniju zemlju sveta, i tamo smo bili čudesno dočekani.

To je izazvalo ponos kod svakog normalnog građanina ove zemlje. Poštovanje koje su oni pokazivali nije bilo samo zbog toga što vole Aleksandra Vučića. Možda sam im simpatičan i drag, ali oni vole Srbiju.

To kod svakog normalnog čoveka u ovoj zemlji izaziva ne samo pažnju, već i ponos i određenu dozu gordosti.

Objavili smo velike stvari u Kini. U međuvremenu sam pisao nekoliko tekstova i za neke druge medije. Jedan od intervjua dao sam za Breitbart i predsednik Tramp je to primetio.

I ranije su primetili jedan moj autorski tekst objavljen na Foksu, video sam to po reakcijama ljudi iz Stejt departmenta, od Landoa do mnogih drugih.

Kada reaguje predsednik Tramp, to je za našu malu zemlju od ogromnog značaja. Nije važno samo da budemo primećeni, već i da budemo poštovani.

Nemojte da smetnete s uma da su zemlje koje se poštuju upravo one koje su nezavisne, koje suvereno i samostalno donose svoje odluke. To su zemlje koje brzo rastu i koje mogu da budu važni politički činioci iz različitih razloga.“