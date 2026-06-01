U narednih sat vremena na području Zlatiborskog okruga (Bajina Bašta i okolina) intenzivni pljuskovi sa grmljavinom, jakim vetrom i lokalnom pojavom sugradice i grada, navodi RHMZ.

RHMZ je prethodno objavio upozorenje u kom se navodi da će pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu ove sedmice (do 04.06.2026.), lokalno biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme.

RHMZ je prethodno za danas najavio promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme. Od sredine dana mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Lokalno se očekuju izraženiji grmljavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Najviša temperatura od 23 na severozapadu do 31 °C na jugoistoku zemlje.

Vreme narednih dana

Sutra (02.06.) promenljivo oblačno i nestabilno. Na severu i zapadu ujutro i pre podne mestimično sa kišom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima suvo. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima južne Srbije i jak, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac. Najniža temperatura od 12 do 17 °C, a najviša od 24 do na 27 °C.

Do kraja sedmice promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad, navodi RHMZ.

