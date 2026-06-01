Snažno nevreme praćeno obilnom kišom i gradom pogodilo je danas popodne područje opštine Arilje, a najviše problema bilo je u selu Vrane.

Prema snimcima koje su objavili meštani, za kratko vreme pala je velika količina kiše, dok je grad veličine lešnika prekrio dvorišta i puteve.

Nevreme je pratila i jaka kiša, a prizori sa terena pokazuju koliko se vreme brzo promenilo tokom popodnevnih časova.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnoj šteti na usevima, voćnjacima ili infrastrukturi.

Podsetimo, RHMZ je danas u više navrata upozorio na nevreme koje se sprema.

Na snazi je upozorenje na grmljavinske nepogode.

- Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu ove sedmice (do 04.06.2026.), lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme - naveo je RHMZ u svom upozorenju.

