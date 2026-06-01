

Ros, koja vodi školu vožnje u Čeltenamu, podelila je na TikToku svoje iskustvo sa učenicima.

Iskustvo ove instruktorke vožnje pokazuje koliko ljudi često pogrešno procenjuju broj sati provedenih za volanom.

„Moj učenik je mislio da je imao oko 100 sati vožnje, ali kada smo proverili, ispalo je da je imao 21 sat“, rekla je Ros. „Njegova percepcija je bila potpuno pogrešna.“

Ne postoji univerzalno pravilo

Prema njenim rečima, ne postoji jedinstveno pravilo koliko je časova potrebno za polaganje vozačkog ispita, ali postoje okvirne procene. „Statistika kaže da je potrebno oko 45 sati sa instruktorom i 22 sata dodatne obuke. To piše na internetu, ali ipak, sve zavisi od osobe“, objasnila je Ros.

Ona dodaje da neki učenici mogu položiti nakon vrlo malo časova ako dodatno vežbaju sa nekim od članova porodice ili sa nekim prijateljem.

Neki polože posle nekoliko sati obuke

„Imala sam učenike koji su položili nakon samo nekoliko sati, ali i one kojima je trebalo mnogo više. Sve zavisi od prakse“, rekla je.

U komentarima su se javili i drugi vozači sa različitim iskustvima — od onih koji su položili nakon 10 do 30 sati, do onih kojima je trebalo više od 100 sati. Zaključak instruktora je da ne postoji univerzalno pravilo — ključ je u redovnoj praksi i sigurnosti za volanom, piše Express.