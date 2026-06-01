Prema njegovim rečima, dogovoren je ukupno 71 investicioni projekat stranih kompanija u Francuskoj, prenosi "Figaro".

Značajan deo ovog iznosa odnosi se na dugoročne projekte, uključujući investicije japanske Softbanke, koja je najavila ulaganja od oko 45 milijardi evra do 2031. godine, pre svega u razvoj centara podataka i digitalne infrastrukture.



Ukupna vrednost paketa investicija dogovorenog na skupu u Parizu, kako je navedeno, nadmašuje i kumulativni zbir svih ulaganja sa prethodnih osam izdanja samita "Izaberi Francusku", koja su do sada iznosila oko 87 milijardi evra.

Francuske vlasti ovaj rezultat predstavljaju kao potvrdu strategije privlačenja stranog kapitala, posebno u sektore tehnologije, industrije i energetike, uz naglasak na digitalnu transformaciju i jačanje domaće proizvodne baze.



Očekuje se da će novi projekti imati dugoročan efekat na zapošljavanje i razvoj infrastrukture, ali i da će dodatno učvrstiti poziciju Francuske kao jedne od ključnih destinacija za strane investicije u Evropi.

Predsednik Francuske Emanuel Makron najavio je novo veliko ulaganje države u razvoj naprednih tehnologija, poručivši da Francuska želi da bude među vodećim silama u oblasti kvantnog računarstva i mikroelektronike.

Makron je saopštio da će francuska vlada izdvojiti dodatnih milijardu evra za nacionalnu strategiju razvoja kvantnih tehnologija, kao i još 550 miliona evra za jačanje sektora mikroelektronike.

"Reći ću to jasno - imamo sredstva da budemo pobednici u ovoj trci", rekao je Makron predstavljajući novi investicioni paket, prenosi Rojters.

Francuski predsednik ocenio je da će ulaganja pomoći zemlji da ojača tehnološku nezavisnost i konkurentnost u trenutku globalne trke za dominaciju u naprednim digitalnim tehnologijama.

Izvršni direktor pariske kompanije za kvantno računarstvo „Alice & Bob“ Teo Peronin izjavio je da je poslednjih godina došlo do snažnog rasta ulaganja zbog sve većeg značaja računarske infrastrukture za ekonomiju i industriju.

On smatra da državno finansiranje strateških sektora, poput kvantnog računarstva, podstiče razvoj domaćih tehnoloških lidera i ubrzava inovacije.