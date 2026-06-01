Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je dolazak Pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, i tom prilikom poručio:

"Za Srbiju ovo predstavlja ogromnu čast. Ogromnu nadu. I verujem da će sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo. I kako bismo bili i manje izloženi napadima različitih stranih sila, i kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod. Veseli se srpski pravoslavni svete."

Sa druge strane, blokaderi su čak i svetinju napali i brutalno izvređali sve pravoslavne vernike!

"Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to. To je čist fetišizam. Pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći, jeste fetišizacija u sociologiji. To je jedan od najprimitivnijih paganskih običaja."

"Ovo je oglad u realnom vremenu iz sociologije, antropologije, psihologije, u konačnom i teologije."