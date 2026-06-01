Bećković je rekla da smo imali priliku da vidimo stotine hiljada ljudi koji čekaju u redu na 30-35 stepeni.

"Tamo niko nije bio nervozan i tamo nije nikog vređalo što neko ne čeka u redu. Nervoza se ogromna pojavila u onom delu javnosti kome nije palo na pamet da čeka i neka strašna uznemirenost i gotovo ljutnja i bes na te ljude zašto su tamo, kao da je to nešto za osudu i što nas zapravo udaljava od neke svetle budućnosti. Da li razumete zašto su nervozniji ovi što nisu bili u redu nego ovi što su u redu?", poručila je Bećkovićeva, na šta je Ilić odgovorio:

"Mene to ne zanima. Ja u taj red ne bih stao. Stao bih u neke druge redove, u taj ne".

Vođe blokadera izvređale vernike SPC

Podsetimo da su u istoj emisiji vođa blokadera iz Novog Sada Marija Vasić i Vukašin Milićević iz DS-a u izvređali vernike SPC-a. Vasić je izjavila da je "poklanjanje pojasu Presvete Bogorodice primitivni fetiš", dok se Milićević složio s njom i izjavio da je "ovo ogled u realnom vremenu iz sociologije, antropologije, psihologije i u konačnom i teologije" . Više o tome u našoj posebnoj vesti.

SPC: Od Spasovdana se 478.000 vernika poklonilo Bogorodičinom pojasu

Inače, kako je saopštila SPC, od Spasovdana do nedelje uveče Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika.

Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna 2026. godine, kada će, posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.