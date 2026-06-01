Muškarci su proglašeni krivim za paljenje džamije, oštećenje javne imovine i sukob sa snagama bezbednosti, prenosi Mizan.

Novinska agencija je identifikovala muškarce kao Mehrdada Mohamadiniju i Aškana Malekija i navela da su bili među glavnim počiniocima napada na džamiju Džafari u teheranskom naselju Giša.

Njihove smrtne kazne je potvrdio Vrhovni sud pre nego što su izvršene, prenela je Al Džazira, podsećajući da su protesti u Iranu zbog ekonomskih uslova u toj zemlji izbili krajem decembra i prerasli u širi izazov klerikalnim vladarima koji vladaju Iranom od Islamske revolucije 1979. godine.