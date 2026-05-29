Javno komunalno preduzeće "Pogrebne usluge” uputilo je molbu građanima da sutra, na dan kada se obeležavaju Zadušnice, odlaze na groblja gradskim prevozom, a ne svojim automobilom, jer motornim vozilima neće biti dozvoljen ulaz na groblja, te da koriste besplatan prevoz koji će biti obezbeđen.

Kako se navodi u saopštenju ovog preduzeća, sutra na Zadušnice će biti na snazi zabrana ulaska motornih vozila na groblja koja su u nadležnosti "Pogrebnih usluga”, i to prema sledećem rasporedu:

na Novom bežanijskom groblju, kao i na grobljima Orlovača, Lešće i Zbeg zabrana ulaska motornih vozila važi od 7 do 15 časova

na Novom i Centralnom groblju zabrana ulaska motornih vozila važi tokom čitavog dana, kao i u nedelju, 31. maja groblja Staro bežanijsko, Zemunsko, Banjičko i Topčidersko zatvorenogsu tipa, te ulazak motornih vozila nije moguć.

Za posetioce grobalja koji se teže kreću i starije sugrađane, na Lešću, Orlovači i Novoj Bežaniji, najvećim gradskim grobljima, obezbeđena su tri komforna minibus vozila sa klimatizacijom koja će ih besplatno prevoziti. Organizovan prevoz će sutra saobraćati u određenim intervalima, u periodu od 7 do 15 časova, od ulazne kapije do najudaljenijih parcela. Takođe, sutra na Novom, Centralom i groblju Zbeg biće po potrebi organizovan prevoz službenim automobilima preduzeća od 7 do 15 časova.

Ne naslanjajte se na spomenike

Ovo komunalno preduzeće apeluje na posetioce grobalja da prilikom posete grobnim mestima budu oprezni i da se ne naslanjaju na spomenike, naročito na starijim grobljima u nadležnosti preduzeća. Tokom redovne kontrole stabilnosti spomenika, stručne ekipe preduzeća utvrdile su da postoji određen broj spomenika koji je nestručno podignut, dotrajao i nestabilan, pa usled naslanjanja na njih i mehaničkog pritiska može doći do pada i povređivanja prisutnih lica.

Posebno se skreće pažnja roditeljima sa decom da vode računa o njihovom kretanju i da se ne odvajaju od dece prilikom posete groblju. Podsećamo da je na groblja zabranjen pristup deci mlađoj od 10 godina bez pratnje odraslog lica.

"Ukoliko uočite opasnost od pada spomenika, obavestite Upravu groblja na kome se spomenik nalazi ili se obratite na adresu elektronske pošte: info@beogradskagroblja.rs”, saopštavaju iz ovog preduzeća.