Kako je policija saopštila u četvrtak kasno uveče, dete je oko 12 časova „iznenada napustilo pregled u psihijatrijskoj ambulanti u Berlinu. Nakon toga joj se gubi svaki trag.

„Čini se da se Maja-Luiza Gotvald nalazi u psihički veoma teškom stanju“, rekao je portparol.

Dvanaestogodišnjakinja iz Berlina visoka je 163 cm i vitke je građe. Ima kosu srednje plave boje do ramena, vezanu u dve pletenice.

Kada je nestala, na desnom zglobu nosila je više šarenih narukvica, crni duks sa dugim rukavima, crnu majicu sa tri nacrtana medveda, sive farmerke i bele patike.

Policija moli sve koji imaju informacije o mestu gde se nestala devojčica nalazi da se jave, piše Bild.

