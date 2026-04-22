Pevačica Kristina Denić i nekadašnja članica grupe "Ministarke" ima poseban razlog da bude srećna, a lepe vesti objavila je na društvenim mrežama kada je otkrila da je u drugom stanju.

Na svom profilu objavila je nekoliko fotografija na kojima je u prvom planu trudnički stomak i na taj način otkrila da ona i njen suprug, isto pevač, Stefan Sretenović, očekuju prvo dete.

- Stiže pojačanje, a mi se polako pripremamo za novo poglavlje u našim životima - napisala je Kristina.

Takođe, poznati estradni par objavio je video u kojem im pas donosi balone u roze boji, pa su tako otkrili da čekaju devojčicu.

Inače, Kristina je već neko vreme u skladnom braku sa Stefanom, za kog se udala pre dve godine, a sada će njihova ljubav dobiti i najlepši mogući nastavak.

