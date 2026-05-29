U analizi petodnevne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, organizovanoj na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, podseća se da je tom prilikom srpski predsednik odlikovan Ordenom prijateljstva, najvišim priznanjem koje ta zemlja dodeljuje stranim državljanima, zbog doprinosa jačanju prijateljstva Srbije i Kine i unapređenju bilateralnih odnosa.

Kako se navodi, prijem koji je Vučiću priređen u kineskoj prestonici pokazao je spremnost Kine da sa jednakim poštovanjem tretira sve države, bez obrzira na njihovu veličinu i političku snagu.

U analizi pekinškog lista ističe se da je Vučić zaslužio odlikovanje ne samo zbog doprinosa jačanju odnosa dve zemlje, već i zbog vođenja nezavisne spoljne politike Srbije.

"Pošto sam proveo skoro sedam godina u Briselu, izveštavajući o Evropskoj uniji, razumem pritisak koji Srbija doživljava od EU. Održavanje nezavisne spoljne politike koja nije u potpunosti usklađena sa Briselom predstavlja izazov za svakog nacionalnog lidera, posebno za Srbiju", naglašava autor analize.

Kako se ističe, Vučić je, za razliku od mnogih evropskih lidera, dosledno pozivao na diplomatsko rešavanje sukoba Rusije i Ukrajine, dok je istovremeno zagovarao jačanje saradnje sa Kinom.

U analizi se navodi da je predsednik Srbije tokom posete ukazivao na konkretne koristi koje partnerstvo sa Kinom donosi građanima Srbije, radnicima i porodicama.

Prema ocenama autora, takav pristup šalje poruku evropskim državama da politike ekonomskog distanciranja i protekcionizma nisu ni u čijem interesu.

Autor podseća da kineske kompanije aktivno učestvuju u izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta, kao i u realizaciji brojnih infrastrukturnih projekata u Srbiji.

Više od 20 sporazuma o saradnji, potpisanih tokom posete, prema oceni autora, podići će bilateralne odnose na viši nivo, dok dve zemlje planiraju usklađivanje kineskog 15. petogodišnjeg plana razvoja za period od 2026. do 2030. godine sa nacionalnom razvojnom strategijom "Srbija 2030".

U tekstu se ističe i da se Kina, za razliku od pojedinih velikih sila, nije mešala u unutrašnja pitanja Srbije, već da odnose gradi na principima ravnopravnosti i međusobnog poštovanja.

Poseban značaj pridaje se i sporazumu Srbije i Kine o unapređenju primene četiri kineske globalne inicijative koje se odnose na razvoj, bezbednost, civilizaciju i globalno upravljanje. Uprkos razlikama u kulturi, istoriji, religiji, političkom sistemu, teritoriji i ekonomskoj snazi, kao i geografskoj udaljenosti većoj od 7.000 kilometara, Srbija i Kina razvile su snažno partnerstvo zasnovano na uzajamnoj koristi i poštovanju, ističe se u analizi.

"To je partnerstvo koje služi kao primer međunarodnih odnosa", zaključio je autor.

Vučić u intervjuu za kinesku agenciju: "Čelično prijateljstvo između Srbije i Kine je neraskidivo"

Veličanstven doček za predsednika Vučića: Sinoć je grmelo u Beogradu - "Aco, Srbine!"

BONUS VIDEO