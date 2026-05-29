Raketa "Nju Glen" američke kompanije "Blue Origin", u vlasništvu osnivača Amazona Džefa Bezosa, eksplodirala je danas tokom testiranja na lansirnoj rampi svemirske baze u Kejp Kanaveralu u američkoj saveznoj državi Floridi, a u incidentu nije bilo povređenih, saopštila je kompanija.

Eksplozija se dogodila tokom takozvanog "hot-fire" testa, koji se izvodi na zemlji uz aktiviranje motora rakete dok je letelica pričvršćena za lansirnu rampu. Džef Bezos naveo je na društvenoj mreži X da su svi zaposleni bezbedni i da je prerano govoriti o uzroku nesreće.

"Svi zaposleni su na broju i bezbedni. Prerano je da bi se znao osnovni uzrok, ali već radimo na tome da ga utvrdimo. Veoma težak dan, ali obnovićemo sve što je potrebno i nastaviti sa letovima", napisao je Bezos, kako prenosi CNBC.

Služba za vanredne situacije okruga Brevard opisala je incident kao "anomaliju" koja ne predstavlja opasnost po stanovništvo.

Američka Federalna uprava za avijaciju (FAA), koja reguliše komercijalne svemirske aktivnosti, nije odgovorila na zahtev za komentar povodom incidenta.

Eksplozija rakete dogodila se dan nakon što je administrator američke svemirske agencije NASA Džered Ajzakmen pohvalio kompaniju "Blue origin" zbog značajne uloge u programu "Artemis", čiji je cilj povratak američkih astronauta na površinu Meseca 2028. godine.

Ajzakmen je u sredu izjavio i da je NASA dodelila kompaniji ugovor vredan 188 miliona dolara za pomoć u izgradnji baze na Mesecu.

Nakon eksplozije rakete, Ajzakmen je na mreži X naveo da je NASA upoznata sa incidentom i da će objaviti informacije o eventualnom uticaju na programe "Artemis" i izgradnje baze na Mesecu čim budu dostupne. "Svemirski letovi ne praštaju greške, a razvoj novih raketa velike nosivosti izuzetno je složen", rekao je Ajzakmen.

On je dodao da će NASA sarađivati sa partnerima kako bi podržala detaljnu istragu incidenta, procenila kratkoročne posledice po misije i nastavila sa lansiranjem raketa.

