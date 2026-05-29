Brus je sinoć tokom zasedanja Saveta bezbednosti UN navela da su tokom vikend napada ponovo stradali i povređeni civili, kao i da su uništeni kulturni i stambeni objekti, navodi se u saopštenju objavljenom na zvaničnoj stranici Ujedinjenih nacija.

"Upozoravamo Rusiju da ne sprovodi takozvane sistematske napade na Kijev", rekla je Brus, odbacujući, kako je navela, očigledno ignorisanje civila i zaštite koju diplomatskim objektima garantuje međunarodno pravo.

Ona je pozvala na hitan i sveobuhvatan prekid vatre kao korak ka trajnom miru, upozorivši da je alternativa "eskalacija nasilja koja bi mogla da izmakne kontroli".

Savet bezbednosti UN sastao se na zahtev Ukrajine kako bi razgovarao o eskalaciji ruskih napada na ukrajinske civile.

Ukrajinski dronovi su prošle nedelje u noći između četvrtka i petka pogodili dom školske ustanove u Starobeljsku u kojem se nalazilo 86 učenika.

Usled napada došlo je do urušavanja zgrade, a poginuo je 21 učenik, dok su 44 osobe povređene, saopštile su ruske vlasti.

U noći 24. maja, ruske snage su potom pokrenule masovni napad na Ukrajinu dronovima, raketama iz vazduha, mora i kopna, a ukupno je izvršeno 690 vazdušnih udara, dok je glavna meta bio Kijev.

Pored toga, Rusija je lansirala raketu Orešnik na Belocerkovski okrug u Kijevskoj oblasti.

Ukupno je oko stotinu ljudi povređeno, a četiri su preminule kao posledica ruskog napada na Ukrajinu, navodi Ukrinform.