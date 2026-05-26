Od Engleske do Italije, delovi Evrope će u utorak doživeti još jedan neobično vruć dan za maj, što će poremetiti rutinu Starog kontinenta, koji se zagreva brže nego bilo koji drugi deo sveta.
Temperature rastu već nekoliko dana, a u ponedeljak su dostigle rekordnih preko 30 stepeni Celzijusa u Britaniji i Francuskoj.
U Italiji su uvedena lokalna ograničenja za rad na otvorenom, francuske plaže su pune kupača uprkos nedostatku spasilaca, a poljoprivrednici su primorani da ranije obavljaju žetvu.
Prema podacima Meteo-Fransa, ponedeljak je bio najtopliji dan u Francuskoj do sada u maju.
"Ne sećam se takvog toplotnog talasa u maju", prvi smrtni slučajevi
Portparolka vlade Mod Brežon izvestila je u utorak o „sedam smrtnih slučajeva“, uključujući „najmanje pet utapanja“ povezanih sa toplotnim talasom koji je poslednjih dana zahvatio Francusku, preneo je AFP.
„Mogu vam reći za sedam smrtnih slučajeva direktno ili indirektno povezanih sa vrućinom“, rekao je Bregeon za TF1, dodajući da će „sve ovo morati da se razjasni na kraju trenutne situacije“.
Lindi Brend-Daloze, 66-godišnja Australijanka koja živi u Londonu 12 godina, ne seća se takvog toplotnog talasa u maju: „Nadam se da će mlađa generacija ovo zaista shvatiti ozbiljno i promeniti svoje navike. Ali je zabrinjavajuće kada vidite svetske lidere potpuno ravnodušne.“
Klimatske promene izazvane ljudskim delovanjem
Ovaj fenomen je rezultat priliva vrućeg vazduha iz Severne Afrike, koji se zarobljava pod visokim pritiskom jakog anticiklona. Prema naučnom konsenzusu, klimatske promene izazvane ljudskim delovanjem čine ekstremne vremenske događaje, poput toplotnih talasa, suša i poplava, intenzivnijim.
Kao rezultat ove „toplotne kupole“, živa je u ponedeljak prvi put porasla na 34,8 stepeni Celzijusa u Kju Gardensu, botaničkoj bašti jugozapadno od Londona, oborivši prethodni rekord za maj postavljen 1944. godine za 2 stepena i daleko premašivši uobičajenih i očekivanih 17 ili 18 stepeni Celzijusa.
„Takva vrućina bi bila izuzetna u Velikoj Britaniji čak i usred leta“, saopštio je britanski Meteorološki zavod, koji očekuje slične temperature u utorak, pre nego što padne na oko 20 stepeni do kraja nedelje. Irska je takođe zabeležila rekordne majske temperature, dostigavši 28,8 stepeni Celzijusa na jugu, javlja AFP.
U Francuskoj je u ponedeljak oboren nacionalni toplotni rekord za maj, zajedno sa nizom lokalnih rekorda, prema Meteo-Fransu. Nant, na zapadu zemlje, izmerio je 34,3, a Beržerak na jugozapadu 34,7.
Toplotni rekordi
Očekuje se da će se toplotni talas intenzivirati u utorak, sa maksimalnim temperaturama od 36 stepeni koje se očekuju u ovim francuskim departmanima. Isti izvor predviđa da će trajati do kraja nedelje. Blago prolećno vreme već je podstaklo neke poljoprivrednike i voćare da rano beru određeno voće, a vinogradari se raduju ranoj berbi grožđa.
Francuski premijer Sebastijan Lekornu predsedavaće u četvrtak međuministarskim sastankom o ranom toplotnom talasu, koji takođe izaziva zabrinutost zbog perioda zagađenja ozonom pri tlu.
U Španiji su meteorološke službe upozorile na „tropske noći“ na jugozapadu, koje bi trebalo da počnu u sredu i dostignu vrhunac između srede i petka sa maksimalnim temperaturama od 36 do 38 stepeni Celzijusa.
Italijanska regija Lacio, čiji je glavni grad Rim, usvojila je u ponedeljak propis kojim se ograničava rad koji uključuje produženo izlaganje suncu između 12:30 i 16:00 časova. Pravilo, koje važi do 15. septembra, stupilo je na snagu 30. maja prošle godine.
Izveštaj koji su krajem aprila objavili Evropska služba za klimatske promene Kopernikus (C3S) i Svetska meteorološka organizacija (WMO) navodi da se od 1980-ih „Evropa zagreva dvostruko brže od globalnog proseka“ i da „toplotni talasi postaju sve češći i intenzivniji“ na najmanje 95 odsto evropske teritorije.
BONUS VIDEO
Komentari (0)