Vučić je poručio da Kina poštuje Srbiju i njen narod, ističući da je Peking podržavao Beograd u važnim međunarodnim pitanjima, uključujući i pitanje Kosova i Metohije.





"Kako da vam kažem, čovek radi i bori se za svoju zemlju i retko je to prepoznato. Najčešće je sumnja tu, dovoljno je da danas pročitate zagrebačke, podgoričke i sarajevske medije koji bukvalno, posebno zagrebački i podgorički, više ne gledaju šta je istina. Slažu šta stignu i to okače po svojim naslovnim stranama, ali to rade zato što im smeta vaš rad, zato što im smeta to što se borite za svoj narod.

Neki u svetu, mnogo veći od svih nas, to umeju da poštuju, umeju i da cene. Neki neće. I drago mi je, osećao sam se ponosno. Ovo je jedna od dve najveće sile, mogao bih da kažem i najveća sila sveta. Pritom je to zemlja koja je stabilizujući faktor u svetu, zemlja koja ne vodi ratove i koja radi, zemlja koja napreduje najvećom brzinom u svetu, zemlja koja nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije, zemlja koja nas je podržala kada je trebalo štititi interese Srbije u Ujedinjenim nacijama i po pitanju optužbi protiv Srbije da je počinila, odnosno da je srpski narod počinio genocid.

Dakle, učestvovao sam ponosno i na kraju je lepo kada posle mnogo truda i mnogo rada dobijete neko priznanje. To je u politici retkost. Uvek ću biti zahvalan narodu Kine, predsedniku Siju i svim ljudima, svim mojim saradnicima, svima koji su mi pomogli da taj orden zavredim i da ga zaslužim."