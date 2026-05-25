Katarina Grujić proslavila se u muzičkom takmičenju Zvezde Granda pre više od 11 godina, nakon čega je izgradila uspešnu pevačku karijeru.

Ipak, malo ko zna da pevačica tokom uspona na estradi nije zapostavila obrazovanje.

Iako joj je karijera krenula uzlaznom putanjom, Katarina je paralelno sa brojnim nastupima i poslovnim obavezama završila fakultet.

Svojevremeno je otkrila da je diplomirala na Fakultetu za medije i komunikacije na jednom privatnom fakultetu.

Kako je istakla, diploma joj do sada nije bila potrebna zbog posla kojim se bavi, ali je bila svesna da svemu jednog dana može doći kraj, zbog čega je odlučila da sebi obezbedi sigurnost i obrazovanje kao dodatni oslonac za budućnost.

Ovo su roditelje Katarine Grujić

Ona je nedavno ponosno pozirala sa roditeljima i sestrom na proslavi rođendana i promociji albuma.

Povodom tog događaja, mnogi su komentarisali koliko pevačica i njena sestra Bojana liče, ističući da su lepotu nasledile od majke.