Pevač Željko Vasić je otvoreno priznao da je svojevremeno imao problem sa alkoholom.

Kako je otkrio, posao ga je u jednom trenutku "pojeo", te da je znao da popije neku više.

O sebi je, kako je i sam priznao, čuo razne priče, između ostalih i da voli isti pol.

- Čuo sam svakakve čaršijske priče koje nisu dospele do medija. Bio sam i homosekualac i narkoman, ma svašta sam bio. Jedino od toga što je istina je da sam u jednom momentu mnogo pio. To je bio jedini moj problem u životu - počeo je Željko i dodao:

- Tad sam već živeo sa svojom suprugom, koja mi je tada bila devojka. To što sam ja pio nije nas remetilo. Dešavalo se noću, kada radim. Ne znam zašto sam pio, valjda da bih mogao sve to da podnesem, kad je krenuo fitilj da mi se smanjuje. Nisam mogao trezan da trpim pijane ljude. Morao sam i ja malo da popijem, a onda se pređe granica. Suštinski to nije dobro uticalo na mene. Nisam se dobro osećao - priznao je jednom prilikom Željko Vasić, prenosi Kurir.

BONUS VIDEO: