Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje fizički i verbalni napad na novinara televizije Informer Vladimira Savića, koji se dogodio tokom protesta blokadera u Beogradu.

Nedopustivo je da se medijski radnici izlažu agresiji, uvredama i zastrašivanju samo zbog toga što obavljaju svoj profesionalni zadatak na terenu.

Zahtevamo od nadležnih organa da hitno identifikuju i sankcionišu sve vinovnike ovog incidenta kako bi se poslala jasna poruka o nultoj toleranciji na nasilje.

Pravo na slobodno izveštavanje i bezbednost novinara ne smeju biti ugroženi. Fizički obračuni sa novinarima ne smeju biti tolerisani jer niko nema pravo da silom kroji medijsku sliku Srbije.

