Pevačica Jelena Rozga otvoreno je govorila o zdravstvenim problemima sa kojima se suočava, a sada je otkrila šta je, prema njenom mišljenju, najviše uticalo na njeno zdravstveno stanje.

Osim o zdravlju, Rozga je govorila i o svojoj dugogodišnjoj karijeri, ističući da je trema prati i danas, uprkos decenijama provedenim na sceni.

Kako kaže, upravo njena izražena emotivnost ostavila je najveći trag na organizam.

-Veliki sam tremaroš i to ne mogu da promenim. Volela bih da mogu da isključim taj sklop u glavi, ali jednostavno ne ide. Mislim da mi je to najviše narušilo zdravlje. Preemotivna sam, u sve ulazim punim srcem. Zato iz nekih priča često izlazim ranjena. Nikada ne igram prljavo. Kod mene su uvek otvorene karte i uvek polazim od toga da su ljudi fer i pošteni. Nažalost, nisu svi takvi, ali čovek uči dok je živ - rekla je pevačica.

"Pijem tablete za srce"

Otkrila je i na koji način pokušava da sačuva zdravlje i pronađe vreme za odmor uprkos brojnim obavezama.

-Kada uspem da uhvatim i tri slobodna dana, trudim se da što više odmaram i sklonim telefon barem na dva sata kako bih imala svoj mir. Ne zato što mi je nešto teško, nego zato što moram zbog zdravlja. Otvoreno govorim o svojim problemima sa štitnom žlezdom, pijem tablete za srce, odnedavno imam i novu terapiju. Kada sam u Splitu, najlepše mi je da ručam sa mamom i tatom. Mama ipak najbolje kuva, pravi najbolje palačinke. Koliko god godina da imam, ona se ponaša kao da sam mala Jelena - dodala je Rozga za "Showtime"

Pevačica se prisetila i perioda kada je grupa Magazin bila na vrhuncu popularnosti, ističući da je tempo rada tada bio izuzetno naporan.

-Bilo je toliko posla da ponekad nisam znala ni kako se zovem ni u kom se gradu budim. Bila sam premorena od tog tempa. Znala sam da dođem kući toliko iscrpljena da me mama ne bi prepoznala koliko sam bila mršava i iscrpljena. Ljudi su me tada često kritikovali zbog mršavosti, iako sam i prirodno sitna. Kad danas gledam fotografije iz tog vremena, stvarno sam bila jako mršava, ali ne zato što nisam jela, nego zato što sam mnogo radila - ispričala je pevačica.

O problemima sa štitnom žlezdom

Ranije govorila i o dijagnozi koju su joj lekari postavili nakon detaljnih pregleda.

-Pa sad me nešto štitna žlezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju: "Joj, nije mi dobro"... Dobro je sve, pozitivna sam sada. Odlučila sam da ispitam promene sa medicinske strane i, nažalost, dijagnostikovana mi je hipertireoza - rekla je Jelena.