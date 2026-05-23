Ukrajinski dronovi navodno su izveli napad na industrijski objekat u Permskom kraju u Rusiji, preneo je telegram kanal Exilenova+ pozivajući se na lokalne izvore i saopštenje regionalnih vlasti.

Guverner Permskog kraja saopštio je da su ruske snage protivvazdušne odbrane i mobilne vatrogasne jedinice presrele više bespilotnih letelica prilikom njihovog prilaska cilju.

Prema preliminarnim informacijama, u incidentu nije bilo žrtava.

Nakon napada u regionu je proglašena vazdušna opasnost, a aktiviran je i plan „Kovjor“ („Tepih“), procedura koja se koristi kada se na nebu pojavi neidentifikovani objekat i podrazumeva posebne mere bezbednosti za aerodromske službe i osoblje.

Telegram kanal Exilenova+ navodi da je pogođen hemijski kompleks AKM u gradu Gubaha.

Reč je o postrojenju specijalizovanom za proizvodnju amonijaka, uree i melamina, sa dnevnim kapacitetom od gotovo 900 tona amonijaka i više od 1.600 tona uree.



Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poslao je pismo liderima Evropske unije u kojem je poručio da smatra nepravednim nemački predlog prema kojem bi Ukrajina dobila pridruženi status u EU bez prava glasa.

Nemački kancelar Fridrih Merc prethodno je predložio da Ukrajina kao prelazni korak ka punopravnom članstvu učestvuje na sastancima Evropske unije, ali bez mogućnosti glasanja. Prema njegovim rečima, takav model mogao bi da pomogne u postizanju dogovora o okončanju rata izazvanog ruskom invazijom.

Kako prenosi Rojters, Zelenski je u pismu naveo da je nakon odlaska Viktora Orbana otvoren prostor za ozbiljniji napredak u pregovorima o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji.

"Bilo bi nepravedno da Ukrajina bude prisutna u Evropskoj uniji, ali da ostane bez glasa. Pravo je vreme da se krene napred sa članstvom Ukrajine na pun i smislen način", istakao je Zelenski u svojoj poruci.

Pismo je upućeno predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i kiparskom predsedniku Nikosu Hristodulidesu, čija zemlja trenutno predsedava Savetom EU.

Zelenski je evropskim liderima zahvalio na podršci tokom rata i poručio da Ukrajina trenutno predstavlja zaštitni bedem Evrope protiv ruske agresije.



"Branimo Evropu - u potpunosti, ne delimično i ne polumerama. Ukrajina zaslužuje pravedan pristup i jednaka prava unutar Evrope", zaključio je Zelenski.