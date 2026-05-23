Milica Todorović je u potpunoj medijskoj ilegali otkako je rodila sina Bogdana.

Iako je odlučila da se povuče sa estrade i uživa sa sinom, Milica se našla u centru skandala kada je javnost saznala da je dete rodila oženjenom muškarcu.

Od tada ne prestaje da se priča o njoj, a sada je situaciju u kojoj se našla prokomentarisala i njena koleginica Milica Pavlović.

U jednom trenutku otkrila je zanimljiv detalj o koleginici Milici Todorović, te se odmah ugrizla za jezik.

- Nismo se čule u skorije vreme, ali pošto smo u istom menadžmentu, ja stalno pitam za nju. Svi dobijamo informacije da je super, ostvarila se kao majka, to je velika sreća i radost - rekla je pevačica, pa slućajno otkrila u kom delu Beograda živi Todorovićka, pa kroz osmeh dodala:

- Neće mi Milica zameriti - rekla je Milica Pavlović.

Njena izjava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a fanovi su posebno komentarisali to što pevačice, uprkos tome što se ne viđaju često, imaju lep i korektan odnos. Mnogi su pohvalili Milicu Pavlović zbog podrške koju je javno pružila koleginici u trenutku kada se o njenom privatnom životu mnogo govori.

Milica Todorović se pre tri meseca porodila i rodila sina Bogdana, a nedugo zatim se našla u centru skandala nakon što su se u javnosti pojavile informacije da je otac deteta u dugom braku.

O ovim navodima Milica i dalje nije govorila, a sada su se pojavile spekulacije da nakon duže pauze prekida odmor i vraća se na scenu.

Pred našim kamerama je o tome govorio njen blizak prijatelj i kolega Dejan Matić koji nije krio sreću zbog Miličinog povratka.

- Čuo sam se sa Milicom možda jednom posle porođaja, ali posle toga ne. Vidim da se polako vraća na scenu. Trebalo je da zajedno gostujemo u jednoj emisiji, ali Milica je to odložila iz privatnih razloga. Drago mi je da se vraća i sceni i nastupima. Pozvaću je ovih dana da budemo zajedno u dobroj energiji - rekao nam je Dejan.

BONUS VIDEO: