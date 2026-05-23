Nikolina Kovač i Saša Kapor slove za jedan od skladnijih parova sa domaće javne scene.

Par tokom svog dugogodišnjeg odnosa nije imao skandale, a Kapor je nedavno šokirao mnoge kada je pomenuo razvod.

- Nikolinu i mene je sramota da objavimo razvod! - istakao je pevač, nakon čega je otkrio da je u pitanju šala.

"Strpljenje i istrajnost su najbitniji"

Saša je zatim otkrio da ne postoji tajna za srećan brak.

- Nema recepta. Samo istrajnost i strpljenje. Glupo je da ljudi daju savete, pre svega je bitno da se ulazi u brak iz ljubavi, a tolerancija je takođe bitna.

Podsetimo, Nikolina i Saša su se venčali u tajnosti 2013. godine. Ipak, kako su svojevremeno otkrili, i njihova ljubav u jednom momentu naišla je na krizu, kada su čak pomišljali i o razvodu.

Pevačica Nikolina Kovač se nedavno porodila i rodila dečaka, a ubrzo nakon porođaja oglasila se i podelila prve utiske sa javnošću.

Srećna mama otkrila je da se i ona i beba osećaju odlično, a nije krila srećne emocije zbog najlepšeg dana za njihovu porodicu.

Nikolina se pre svega zahvalila svima koji su joj tokom dana slali poruke podrške i čestitke, ističući da joj pažnja prijatelja, kolega i publike mnogo znači u ovim posebnim trenucima.

- Hvala svima na predivnim čestitkama! Napisala sam iz srca malu zahvalnost na svom storiju. Osećam se fenomenalno, dobro sam i sve je prošlo u najboljem redu. Beba i ja smo odlično - rekla je Nikolina.

Na svom Instagram profilu objavila je veoma emotivnu poruku.

- Jedno sunce obasjalo je naš dom, naš svet najlepšim mogućim sjajem, ugrejalo oko srca da bude potpuno, da se oseća prezahvalno, oplemenjeno, hvala Ti Gospode Svesilni što si u naš dom poslao ljubav i što nas svojom ljubavlju čuvaš i vodiš!… Hvala predanom doktoru koji svoj posao obavlja ljudski i pored kojeg se svaki pacijent podjednako oseća - napisala je Nikolina koja sa kolegom već ima dvoje dece i dodala:

- Hvala celokupnom osoblju koji su mi pružili apsolutnu podršku i jedno veliko hvala ženi koja je svaki put tu za mene, u svakom momentu, u svakom trenutku… Hvala svima vama koji ste se iskreno obradovali našoj sreći, našoj istinskoj radosti. Neka ljubav caruje, neka se duša duši raduje.

BONUS VIDEO: