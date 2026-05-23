Risto Đogo vodio je Dnevnik za vreme rata u BiH, a onda je pronađen mrtav u Drini 1994. godine.

Imao je 38 godina kad su mu beživotno telo pronašli u reci, a misterija u vezi sa stradanjem nikada nije do kraja rešena.

Kao voditelj Dnevnika naročito je zapamćen po završnicama u kojima je na šaljiv, sarkastičan ili ironičan način prikazivao događaje iz rata. Ti skečevi su mu doneli veliku popularnost u srpskom narodu, ali i omrazu kod Hrvata i Muslimana.

Donosio je u Dnevnik pasulj u koji je gledao i vadio pištolj kako bi igrao skeč.

Pod još nerazjašnenim okolnostima veruje se da je ubijen, poginuo je pred kraj rata 1994. godine. Iza njega su ostali supruga i dva sina.

- Svake godine njegove smrti se sete neprijatelji i mi, njegova porodica.

Zvanični izveštaji su govorili o nesrećnom slučaju

Smrt Riste Đoge još uvek je nerasvetljena. Njegovo telo nađeno je u Drini 12. septembra 1994, u Zvorničkom jezeru. Zvanični izveštaji su govorili o nesrećnom slučaju, ali su postojale indicije da je Đogo ubijen i da mu nijedna kost nije bila čitava, pišu domaći mediji.



Risto Đogo je rođen 12. februara 1956. godine u Kalinoviku, a od 1958. živeo je u Sarajevu. Đogo je završio osnovnu školu i Treću sarajevsku gimnaziju. Na Fakultetu političkih nauka (odsek žurnalistika) diplomirao je 1979, sa izuzetnim prosekom.

Radio je u „Oslobođenju“ i na Radio-Sarajevu. U predratnoj Televiziji Sarajevo je prošao sve funkcije od novinara, preko urednika do glavnog i odgovornog urednika.

