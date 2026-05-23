Pevač narodne muzike Dušan Kostić preminuo je 13. maja 1996. godine, kada je navodno skočio sa Pančevačkog mosta, ali njegova smrt je i dan danas misterija.

Njegovo telo nikada nije pronađeno, a pismo koje je poslao porodici stiglo je tek nakon njegove smrti.

Osim toga, navodilo se i da je Kostić viđen kako skače preko ograde Pančevačkog mosta, između stubova 39 i 41, odakle mu se gubi svaki trag.

- Mnogo vas volim, oprostite mi - pisalo je na koverti na kojoj nije bilo potpisa, ni pečata.

Njegova supruga ispričala je da ona i njihove porodice mnogo toga ne razumeju.

- U celom slučaju ima mnogo nelogičnosti. Jedini svedok navodnog samoubistva nije siguran da je to bio Duško. Izjavio je da je samo video nekog čoveka kako skače, kao i taj deo je obavijen sa mnogo tajni. Torbica i dokumenta su bili potpuno suvi, a njegovo telo nikada nije pronađeno - istakla je Nevenka svojevremeno i dodala:

- Kad bih pristala da pričam o Dušku, verovatno bi me gonila ova žena s kojom je on živeo pre nestanka. Ne bih imala mira. Plašim se najviše za svoje ćerke, shvatite me - govorila je supruga nestalog pevača, sigurna da "tu nisu čista posla".

Telo nije pronađeno

Jedini očevidac skoka s mosta navodno je bio radnik ŽTP, koji je policiji rekao da ipak nije siguran da je čovek koji je tog dana izvršio samoubistvo zapravo pevač.

Dušanovo telo nikada nije pronađeno i to je bio dovoljan povod za gradske priče.

