U nastavku donosimo pregled najvažnijih uslova, ko može da konkuriše i za šta se sredstva mogu koristiti.

Ko može da konkuriše?

Pravo na subvencije imaju:

fizička lica,

preduzetnici,

privredna društva,

druga pravna lica.

Osnovni uslov je da se bave ugostiteljskom delatnošću u objektima koji se nalaze u ruralnim područjima, odnosno da je reč o:

seoskim turističkim domaćinstvima,

salašima,

etno-kućama.

Objekat mora biti evidentiran u sistemu „eTurista“ u trenutku podnošenja prijave.

Za šta mogu da se koriste sredstva?

Subvencije su namenjene unapređenju turističke ponude, a novac može da se uloži u:

izgradnju ili dogradnju objekata,

kupovinu montažnih kućica za smeštaj gostiju,

rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata,

uređenje dvorišta i spoljnog prostora,

nabavku opreme i mobilijara,

proširenje smeštajnih kapaciteta,

uređenje prostora za kampovanje i nabavku kamp-opreme.

Koliko novca može da se dobije?

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 2,9 miliona dinara.

Ipak, korisnik mora da obezbedi najmanje 10 odsto sopstvenog učešća u ukupnoj investiciji. Ukoliko troškovi tokom realizacije budu veći od planiranih, razliku finansira sam korisnik.

Najvažniji uslovi koje morate da ispunite

Da bi sredstva bila odobrena i zadržana, neophodno je poštovanje nekoliko važnih pravila:

Projekat mora biti završen u roku od 12 meseci od uplate novca.

Delatnost mora da se obavlja najmanje tri godine nakon realizacije projekta.

U tom periodu nije dozvoljena prodaja niti otuđenje objekta.

Nekretnina mora biti u vlasništvu, suvlasništvu ili dugoročnom zakupu bez hipoteke i drugih tereta.

Podnosilac prijave ne sme imati neizmirene poreske obaveze.

Obavezna je promocija objekta putem sajta ili društvenih mreža.

Kao garancija dostavlja se blanko menica ili menica sa avalom banke.

Važno je i da korisnici koji su već dobili sredstva po sličnim programima tokom 2024. i 2025. godine ne mogu ponovo da konkurišu.

Dodatna pomoć za razvoj sela

Pored državnih subvencija, pojedine lokalne samouprave nude dodatnu podršku za razvoj ruralnog turizma. Grad Niš, na primer, obezbeđuje sredstva za uređenje domaćinstava, nabavku opreme, kreveta, klima-uređaja, mobilijara i drugih sadržaja potrebnih za prijem turista.

Bespovratna sredstva i za kupovinu kuće na selu

Građani koji još nemaju nekretninu u ruralnom području mogu konkurisati za državnu pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Program Ministarstva za brigu o selu omogućava bespovratna sredstva do 1,5 miliona dinara za kupovinu kuće na selu, što predstavlja dodatnu šansu za one koji žele da započnu život i posao u ruralnim krajevima Srbije.