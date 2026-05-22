Sve češći slučajevi demoliranih stanova, neplaćenih računa i nestanka podstanara bez traga ponovo su otvorili pitanje koliko su vlasnici nekretnina u Srbiji pravno zaštićeni. Čačanski advokati upozoravaju da se najveće greške prave upravo onda kada se stan izdaje „na reč”, bez pisanog ugovora i jasno definisanih obaveza.



U praksi, kako ističu pravnici, ovakve situacije nisu retkost. Vlasnici stanova često ostanu suočeni sa velikom materijalnom štetom, dugovanjima za kiriju i režije, dok podstanari nakon obećanja da će sve izmiriti jednostavno nestanu i prestanu da odgovaraju na pozive.



- Pravno gledano, vlasnik stana ima pravo da od zakupca potražuje naknadu štete, neplaćene zakupnine, režijske troškove, pa čak i izmaklu korist ukoliko zbog oštećenja stan određeno vreme nije mogao da se izdaje - objašnjavaju za RINU advokati Irena Ilić i Marko Marković iz Čačka.

Međutim, dodaju da problem često ne predstavlja samo dobijanje sudskog spora, već i sama naplata potraživanja, koja u praksi može trajati dugo i biti veoma komplikovana.

Zbog toga naglašavaju da ugovor o zakupu nije puka formalnost, već osnovna zaštita i za stanodavca i za podstanara.

- Mnogi građani i dalje izdaju stan na poverenje, uz nekoliko poruka i usmeni dogovor, a tek kada nastane problem shvate koliko je teško dokazivati šta je zapravo bilo dogovoreno, navodi Irena Ilić.

Prema njenim rečima, dobar ugovor mora sadržati tačne podatke zakupca, opis stana i inventara, visinu zakupnine, rokove plaćanja, obavezu izmirivanja režijskih troškova, način raskida ugovora, ali i odredbe o odgovornosti za eventualnu štetu.

Advokat Marko Marković, posebno ističe značaj zapisnika o primopredaji stana sa fotografijama i popisom stvari, jer upravo tu najčešće nastaju sporovi između zakupca i zakupodavca.

- Ugovor nije znak nepoverenja, već način da se obe strane zaštite. Kako se često kaže, dobar ugovor je jeftiniji od dobrog spora, poručuje advokat Marković.

Iako većina podstanara svoje obaveze izvršava korektno, loši primeri iz prakse pokazuju da oprez prilikom izdavanja nekretnina danas postaje neophodan, naročito u većim gradovima.

Ilić i Marković savetuju građanima da provere identitet zakupca, insistiraju na pisanom ugovoru i evidentiraju stanje stana pre useljenja, jer upravo ti koraci kasnije mogu biti ključni dokaz pred sudom.

