Pored novog, značajnog paketa za penzionere, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je velike promene u zdravstvu.

- Donećemo i velike promene u zdravstvu. Naše farmaceutske kompanije su ostvarile dobit od 2.690.015.063. Gradili smo kliničke centre, bolnice, sada gradimo porodilišta, to su sve ogromni objekti i to sve košta 100, 200 miliona. Želeo sam da gradimo velelepne bolnice, ali nisam razumeo da kad odete u Blok 44 ili Šilerovu da imate plastičnu stolicu i kako su se ljudi naslanjali tako ostaje trag leđa i niko to nije okrečio godinama. Hajde da damo po milion evra za svaki od tih domova zdravlja da ljudi imaju toalete, čekaonice, da se osećaju dobro kada dođu kod lekara. Hoću da pokažem brigu za ljudsko zdravlje.

-Biće kažnjivo kada lekari zovu pacijente na privatan pregled, iako imaju te sprave u državnim ustanovama. Videćete velike promene. Najvažniji lekovi biće mnogo jeftiniji - poručio je Vučić.