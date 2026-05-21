Pevačica Katarina Grujić okupila je sinoć porodicu i najbliže prijatelje na posebnom slavlju povodom rođendana i promocije novog albuma, a najveću pažnju privukao je njen otac, čuveni biznismen Gruja.

Iako članovi njene porodice uglavnom izbegavaju medijsku pažnju, ovoga puta napravili su izuzetak kako bi podržali Katarinu na važnom događaju u njenoj karijeri.

Posebnu pažnju privukao je i njen otac, za kog se godinama priča da je uspešan privrednik koji je izgradio ozbiljan posao i porodici obezbedio lagodan život.

Otac Katarina Grujić godinama slovi za uspešnog privrednika koji je poslovno ime izgradio daleko od javne scene. Poreklom je iz Kolašina, a još kao mlad došao je u Beograd gde je pokrenuo privatni biznis i vremenom stvorio ozbiljno porodično bogatstvo.

Iako se retko pojavljuje u medijima, poznato je da je Katarininoj porodici obezbedio lagodan život, zbog čega se često spekuliše da je pevačica odrasla u izobilju. Gruja je godinama velika podrška ćerki u karijeri, a pevačica nikada nije krila koliko je vezana za porodicu i koliko joj znači podrška roditelja u privatnom i poslovnom životu.

"Otac je podržao ideju da uradim grudi"

Podsetimo, pevačica Katarina Grujić ugradila je silikone u grudi kada je imala 20 godina, a kako je govorila pre nekoliko godina, tada ju je otac podržao u tome.

- Svima je bilo čudno, ali moj otac je bio prvi uz mene kada sam mu rekla da stavim grudi. Mene je otac podržao, mama sa kojom sam inače uvek bila bliža je na to reagovala drugačije, ma ni da čuje. Tata je rekao: "Zašto kad želi? Zašto neko da ima kompleks do kraja života, to je moje dete, ja neću da se ona zatvara u sobu da razmišlja, da neće da izađe na ulicu, da je zezaju njeni vršnjaci. Neću da moje dete proživljava traume, neću da ima problema" -ispričala je Katarina Grujić jednom prilikom.

