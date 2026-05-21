Međunarodni aerodrom Paro.se smatra objektivno najtežim i najopasnijim aerodromom na svetu za sletanje aviona.

Zanimljivo je da samo oko 50 pilota na planeti uopšte ima dozvolu za sletanje na ovaj aerodrom.

Okružen planinskim vrhovima

Međunarodni aerodrom u Butanu služi kao glavna ulazna tačka za strane posetioce. Mnogi kažu da izgleda kao da ga je projektovao neko ko nema predstavu kako avion funkcioniše ili kako sleće.

Smešten duboko u planinskom lancu Himalaja, okružen vrhovima visokim čak 18.000 stopa (oko 5.500 metara), Paro je stekao reputaciju jednog od najizazovnijih aerodroma na svetu. Planine se naglo spuštaju za oko 11.000 stopa i tek tada otkrivaju kratku pistu aerodroma.

Let do Paroa smatra se toliko stresnim da samo kapetan aviona sme da pokušava prilaz pisti.

Kopiloti i prvi oficiri ne mogu ni da pokušaju sletanje bez hiljada sati iskustva i obuke na simulatorima. Putnici koji sleću u Paro imaju zastrašujući pogled tokom prilaza aerodromu.

Avioni sleću samo danju

Jedan od razloga zašto samo mali broj pilota ima dozvolu za sletanje jeste to što prilaz zahteva niz naglih skretanja između planinskih dolina, kao i veoma nizak prelet iznad obližnjih kuća, pre nego što pista uopšte postane vidljiva.

Piloti moraju da imaju najmanje 1.500 sati standardnog letenja, uz dodatnih 500 sati specijalizovanog iskustva u planinskom letenju, pre nego što dobiju priliku da pokušaju sletanje u Paro.

Čak ni tada ne mogu sami da sleću dok ih stariji kapetan ne nadgleda tokom najmanje 30 uspešnih sletanja u Paro, i to nakon desetina stvarnih i simuliranih letova tokom kojih nisu ni upravljali komandama aviona.

Planinski tereni predstavljaju veliki izazov za pilote jer zahtevaju izuzetnu preciznost u održavanju bezbedne udaljenosti od planina i vrhunsku prostornu orijentaciju. Vremenski uslovi i bočni vetrovi često se menjaju naglo i bez upozorenja.

Zbog komplikovanog prilaza, svi letovi van dnevnog svetla su zabranjeni, a aerodrom se često zatvara tokom vetrovite sezone.

Pilot tvrdi da aerodrom nije opasan

Ipak, uprkos zastrašujućem prilazu i snimcima iz kokpita koji mnogima izazivaju nelagodu, Paro je zapravo veoma bezbedan aerodrom.

Na ovom aerodromu nikada nije zabeležena nijedna fatalna avionska nesreća, delom zahvaljujući izuzetno strogim standardima za pilote koji tamo sleću.

Kapetan Chimi Dorji izjavio je za CNN Travel da je Paro „težak, ali ne i opasan“. „To je izazov za pilotske veštine, ali nije opasno, jer da jeste, ne bih leteo tamo“, rekao je on.

Dodao je da su za bezbedno sletanje u Paro neophodne posebne lokalne veštine i detaljno poznavanje područja.

Ako se pitate zašto aerodrom nije izgrađen na nekoj lakšoj lokaciji, odgovor je jednostavan — Bhutan je najplaninskija država na svetu, sa čak 97 odsto teritorije prekrivene planinama, piše Unilad.