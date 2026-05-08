Sloba Radanović je otkrio da se nalazi na listi žrtvi prevare.
Kako je istakao na svom Instagram profilu, stigla mu je lažna poruka o neplaćenim saobraćajnim kaznama. U pritanju je prevara koja već mesecima unazad uznemirava vozače tako što na brojeve telefona stižu poruke o neplaćenim i neizmirenim kaznama i obavezama.
Radanović nije naseo na prevaru, ali je isti fotografisao i objavio na Instagramu, kako bi upozorio svoje pratioce da postupe isto.
- Ne nasedajte na prevare! Ako vam stigne ovakva poruka, ignorišite je - napisao je pevač ispod fotke.
MUP dao hitno upozorenje
Ovim povodom je i MUP upozorio građane.
- Ne otvaraјte sumnjive linkove iz SMS poruka i ne unosite lične i bankarske podatke na neproverenim saјtovima - izričiti su iz MUP-a.
