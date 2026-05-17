Pevač Sloba Vasić se trenutno nalazi u psihijatrijskoj bolnici "Laza Lazarević", gde je juče smešten nakon ispiranja želuca na VMA.

Zbog terapije za anksioznost, koju ne bi smeo da meša sa alkoholom, zadržan je u bolnici, a o njegovoj situaciji je sada progovorio kolega Sloba Radanović.

- Čuo sam za Slobu, ali ne znamo drugu stranu priče. Nismo se čuli, ali želim mu da se što pre oporavi i što pre izađe iz bolnice. Mi smo ljudi koji najlakše nekoga osudimo. Šta god da je bilo, izaći će iz toga kao jači i bolji. Nisam upućen u njegovo zdravstveno stanje, ne družimo se mnogo - rekao nam je Sloba iskreno, a potom dao komentar o porocima na estradi.

"Niko nije cvećka"

- Otkad je pevanja prisutan je i alkohol. Treba biti psihički jak i reći sebi da to ne želiš. Ne konzumiram ni alkohol, ni ništa drugo. Popijem ponekad jedno piće. Nemam tih problema. Jesu poroci uzeli maha, čega sve ima. Ne verujem da se napio u avionu. Možda je žurio sa nekog nastupa, pa je ušao pripit u avion, svega smo se nagledali u avionima. Niko nije cvećka. Znam kolege koje i danas ne mogu da pevaju, dok ne popiju dva, tri pića da se malo opuste, imaju tremu. Ima i onih koji to rade iz zadovoljstva. Pola estrade pije i drogira se, to je javna tajna - dodao je Radanović.

Alo/I.R.

BONUS VIDEO: