Luna Đogani je svoju muzičku karijeru započela nakon uičešća u rijalitiju. Debitovala je 2019. godine pesmom „Deveti krug", a njeni prvi nastupi bili su veoma medijski propraćeni, ali i kritikovani.

Publika je bila podeljena, dok ju je deo fanova podržavao, drugi deo je ipak osporavao njen vokal. Imala je zakazane nastupe po klubovima i dijaspori, ali nije izgradila stabilnu muzičku karijeru kao klasična pevačica, već se povukla.

Nedavno su se na društvenoj mreži Iks pojavili navodi da joj je upravo na put karijere stao suprug Marko Miljković, pa smo tim povodom stupili u kontakt sa Lunom Đogani.

- Marko nije uzrok što sam prestala da se bavim pevanjem. Prestala sam jer se nisam pronašla u tome i neću se vraćati na taj put - priznala je voditeljka za Alo!.

"Marko joj je to zabranio"

Podsetimo, Nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak sa proslave njenog jubilarnog, tridesetog rođendana, gde se Đoganijeva latila mikrofona, video-snimak je izazvao veliku pažnju javnosti, a mnogi su se zapitali zbog čega je Luna odustala od muzičke karijere.

- Luna je trebalo da nastavi svoju diskografiju, ne mora da nastupa, ali devojka je stvorena da se bavi muzikom - naveo je jedan od korisnika društvene mreže Iks, a jedan komentar posebno je zaintrigirao.

- Zabranio joj Marko - navodi se.

Podsetimo, Luna Đogani i Marko Miljković, nakon što su svoju romansu započeli tokom rijalitija na imanju u Šimanovcima, izgradili su stabilan odnos u kojem su dobili i dve ćerkice. Sada imaju zajednički podkast pod nazivom "Bunker".

