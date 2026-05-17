Pevačica Jelena Karleuša oglasila se nakon pobede bugarske predstavnice na "Pesmi Evrovizije 2026" i izrekla svoje mišljenje o ovogodišnjem takmičenju, ali i o tome šta je, prema njenom mišljenju, ključno za uspeh na evrovizijskoj sceni.

Na jubilarnom 70. izdanju Evrovizije trijumfovala je Dara Nikolajeva Jotova iz Bugarske sa pesmom "Bangaranga", osvojivši publiku širom Evrope energičnim nastupom i upečatljivom scenografijom.

Karleuša smatra da pobeda na Evroviziji nikada nije slučajna i da svaki izvođač koji pretenduje na sam vrh mora da poseduje jasan koncept i prepoznatljiv identitet.

-Na Eurosongu uvek pobeđuje koncept. Nikada samo puko pevanje ili igranje, efekti… Nema slučajne pobede. Marija Šerifović je imala poruku i koncept. Plus glas anđela u telu dečaka. Plus LGBT friendly. Zato je pobedila. Imali smo i "Hurricane". Igrale su top, pevale top, tresle u resama. I? Ništa. Jer nisu imale ideju, ličnost ni koncept. Bila je i Foureira sa Kipra. Ne dobra pevačica, ali dobra igračica. Iz istog razloga nije pobedila - napisala je Jelena na društvenoj mreži Iks.

Zatim je istakla da bi, prema njenom mišljenju, među domaćim izvođačima bolje prošao kontroverzni reper Desingerica nego pojedine popularne pevačice koje se često pominju kao kandidati za Evroviziju.

-Ljudi moraju da shvate da bi tamo bolje prošao Desingerica nego, na primer, Tea T. jer je on ličnost, pojava i KEMP (namerni kič). Ono što je nama super, a to su bugarsko-turski ritmovi, Evropa ne oseća jer je treš. Pa ni pobednica Bugarske nije pevala bugarski folk. Sara Jo, Breskvica, da su otišle, ne bi napravile ništa iz istih razloga. Ovo nisam napisala da bih se sa nekim raspravljala, jer se sa mnom, sa ovim znanjem, mozgom i karijerom, ne raspravlja. Ovo je savet. I to savet nekog koga bi na ESC dočekali kao zvezdu "too famous" za takmičenje - zaključila je Karleuša.

Evrovizija završila na 17. mestu

Podsetimo, Srbiju je ove godine na Evroviziji predstavljala grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a u finalu su zauzeli 17. mesto.

Članovi benda danas su doputovali u Beograd nakon završetka takmičenja u Beču.