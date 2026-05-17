Pevačica i muzička autorka Aleksandra Kovač privukla je veliku pažnju javnosti nakon završetka glasanja na "Pesmi Evrovizije", kada je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa članovima stručnog žirija.

Ubrzo nakon objave, isključila je mogućnost komentarisanja, što je izazvalo brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

Ovaj potez usledio je nakon burnih komentara publike na rezultate glasanja, koji su i ove godine pokrenuli rasprave među fanovima Evrovizije.

Iako se Aleksandra nije javno oglašavala povodom negativnih komentara, deo javnosti smatra da je upravo pritisak sa društvenih mreža bio razlog zbog kog je ograničila interakciju ispod fotografije.

Na objavljenoj fotografiji, ona je nasmejana pozirala u društvu članova stručnog žirija, a objava je za kratko vreme izazvala veliku pažnju na Instagramu.

Dok jedni podržavaju njen potez i smatraju da javne ličnosti imaju pravo da zaštite svoj mir, drugi ističu da bi članovi žirija trebalo da prihvate reakcije publike nakon velikih muzičkih takmičenja poput Evrovizije.

Mreže se usijale od komentara

Pre isključivanja komentara, odgovarala je pojedinim korisnicima na Instagramu.

Među komentarima su se našle i oštre kritike, poput: "Baš ste muzički glasali, nijedan poen za Hrvatsku, to znači da je srpski narod gluv, jer su im dali 12. Ma bravo, svaka čast", "Sramota. Obrukali ste nas", kao i: "Vas, Aleksandra, jako cenim kao umetnika i slušam vaše pesme. Ali ako ćemo iskreno, mislim da je Hrvatska definitivno zaslužila bodove, možda ne 12, ali definitivno ne 0. I iako nisam muzički obrazovan, ne vidim u čemu je ‘umetnički’ kvalitet grčke pesme da je dobila 12. To je moje mišljenje na koje imam pravo" - samo su bile neke od konstatacija.

-Hvala na komentaru. Grčkoj nisam dala 12 bodova, a svi članovi su glasali na osnovu svog stručnog mišljenja - odgovorila je kratko na jedan od poslednjih komentara.










