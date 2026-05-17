Pobednica ovogodišnje "Pesme Evrovizije 2026", bugarska predstavnica Dara Nikolajeva Jotova, sletela je u Sofiju na aerodrom "Vasil Levski", gde su je dočekali pripadnici sedme sile, ali i brojni fanovi.

Okupljeni obožavaoci uglas su pevali pobedničku numeru "Bangaranga", kojom je odnela trijumf na takmičenju.

Čim se pojavila i zakoračila ka konferencijskom prostoru, usledili su gromoglasni aplauzi i ovacije, dok je ona ponosno držala svoju nagradu i od sreće skakala pred prisutnima.

Atmosfera na konferenciji dodatno je kulminirala kada su puštene konfete, nakon čega su prisutni počeli da viču i aplaudiraju, pretvarajući događaj u slavlje.

Podsetimo, na aerodromu se okupilo nekoliko stotina građana Bugarske sa transparentima na kojima je pisalo "Dobrodošla Daro" i "Volimo t"“, strpljivo čekajući njen dolazak.

Na Instagram stranici jednog bugarskog medija objavljen je i snimak na kojem se čuje pesma "Bangaranga", dok ljudi svih uzrasta pevaju, skaču i slave njen veliki uspeh.

Ko je pobednica Evrovizije?

Dara, pobednica Evrovizije 2026, danas važi za jednu od najpoznatijih pop izvođačica u Bugarskoj i umetnicu koja je autentičnim zvukom i upečatljivim scenskim nastupom osvojila publiku širom Evrope.

Rođena je u Varni, gde je još u detinjstvu pokazala veliko interesovanje za muziku.

Obrazovanje je stekla u Nacionalnoj školi umetnosti "Dobri Hristov".

Šira javnost upoznala ju je 2015. godine, kada se pojavila u muzičkom takmičenju "X Factor".

Dara je tada stigla do finala i osvojila treće mesto, a tokom takmičenja mentor joj je bio Kriska.

Tokom dosadašnje karijere uspela je da pomeri granice bugarske pop muzike i izgradi prepoznatljiv muzički stil.

Posebnu popularnost doneli su joj hitovi "Thunder", "Call Me" i "Mr. Rover", koji su nedeljama bili među najslušanijim pesmama na top-listama.

Sa brojnim numerama koje su zauzimale prvo mesto zvanične bugarske Airplay liste, ovogodišnja pobednica Evrovizije učvrstila je status jedne od vodećih zvezda moderne balkanske muzičke scene.

Njene pesme i spotovi ostvarili su više od 80 miliona pregleda i slušanja, dok je paralelno sa muzičkom karijerom bila i mentor mladim talentima u emisiji "Glas Bugarske" tokom 2021. i 2022. godine.

Veliku prekretnicu u njenoj karijeri predstavlja album "ADHDARA", objavljen 2025. godine.

Reč je o intimnom i ličnom projektu koji je označio prelazak iz statusa velike domaće pop zvezde ka umetnici sa prepoznatljivim međunarodnim identitetom i sve izraženijim globalnim prisustvom.