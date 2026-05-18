Kremlj je odbacio tvrdnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da Rusija navodno razmatra mogućnost napada na neku od članica NATO-a sa teritorije Belorusije.

Zelenski je prethodno izjavio da Moskva pokušava da dodatno uključi Belorusiju u rat u Ukrajini i da razmatra opcije za eventualne operacije prema severu Ukrajine ili državama NATO-a koje se graniče sa Belorusijom.

Reagujući na te navode, portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da se radi o pokušaju podizanja tenzija.

"Takva izjava nije ništa drugo nego pokušaj daljeg podsticanja napetosti sa ciljem produženja rata i eskalacije. Ne smatramo da takva izjava zaslužuje bilo kakav komentar", rekao je Peskov, prenosi Reuters.

Belorusija deli granicu sa Ukrajinom na jugu, dok se na severu i zapadu graniči sa Poljskom, Litvanijom i Letonijom, koje su članice NATO-a.

Minsk je još 2022. godine dozvolio Rusiji korišćenje svoje teritorije za početak invazije na Ukrajinu, a u Belorusiji je kasnije raspoređeno i rusko taktičko nuklearno oružje.

Belorusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u ponedeljak da su zajedničke vojne vežbe sa Rusijom već počele i da je cilj proveravanje spremnosti za raspoređivanje nuklearnog oružja.

U zvaničnom saopštenju naglašeno je da manevri nisu usmereni protiv drugih država i da ne predstavljaju pretnju po bezbednost regiona.



Najnoviji napadi ukrajinskih dronova na Moskvu i Moskovsku oblast izazvali su snažne reakcije u Rusiji, a Institut za proučavanje rata (ISW) ocenjuje da su udari pokazali ozbiljne slabosti ruske protivvazdušne odbrane čak i u zaštiti same prestonice.

U najnovijem izveštaju ISW navodi se da je među građanima i pojedinim proratnim krugovima u Rusiji poraslo nezadovoljstvo zbog činjenice da ukrajinske bespilotne letelice uspevaju da dopru do Moskve.

Prema procenama instituta, deo ruskih komentatora i vojnih blogera traži snažniji odgovor Kremlja, uključujući pojačavanje sistema protivvazdušne odbrane i intenzivnije udare na Ukrajinu.

Pojedini ekstremniji glasovi otišli su toliko daleko da su javno pominjali i mogućnost upotrebe taktičkog nuklearnog oružja.