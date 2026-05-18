Vest da je pevač Slobodan Vasić završio u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" iznenadila je javnost i izazvala brojne reakcije, posebno zbog okolnosti koje su prethodile njegovom prijemu na kliniku

Naime, pevač je u alkoholisanom stanju ušao u avion, nakon čega ga je obezbeđenje beogradskog aerodroma udaljilo iz daljeg postupanja i sprečilo ukrcavanje. Nakon toga je upućen u Urgentni centar, gde mu je ukazana medicinska pomoć i urađeno ispiranje organizma. U nastavku lečenja, zbog terapije koju koristi za anksioznost i činjenice da se takvi lekovi ne smeju kombinovati sa alkoholom, doneta je odluka da bude zbrinut u specijalizovanoj psihijatrijskoj ustanovi.

Njegova supruga Jelena se nije odvajala od njega, međutim , kako smo mogli da vidimo na fotografiji koju je objavila, ona je trenutno u lošem stanju i sinoć je bila priključena na infuziju.

Sloba Vasić je više puta javno isticao koliko veruje supruzi i koliko je ponosan na njen uspeh, dok je Jelena govorila da joj je upravo pevač bio „vetar u leđa“ tokom studija i pokretanja privatnog posla.



Jelena je veoma aktivna u radu sa pacijentima, a na društvenim mrežama često deli detalje iz ordinacije i svakodnevnog života, piše Kurir.



- Slažemo se svakako, i u kući i u biznisu. Ona svoj posao zna najbolje, ne mogu tu da joj pomognem - rekao je tada Sloba Vasić.

Uspeh supruge i porodični biznis

Nekadašnja mis Bosne i Hercegovine danas je uspešna doktorka stomatologije, koja je svoju profesionalnu karijeru nastavila u Beogradu.

Zajedno sa suprugom pokrenula je i privatni biznis, a par je pre nekoliko godina otvorio stomatološku kliniku koja, osim klasičnih stomatoloških usluga, nudi i tretmane estetske medicine poput botoksa i hijalurona.

Njihov poslovni poduhvat vremenom je prerastao u stabilan porodični projekat, u kojem svako ima jasno definisanu ulogu.

