Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Azerbejdžana, gde učestvuje na 13. Svetskom urbanom forumu (WUF13) u Bakuu.

Forum se održava od danas do 22. maja na stadionu Baku Olympic Stadium pod temom „Stanovanje u svetu: Bezbedni i otporni gradovi i zajednice“, u organizaciji UN Habitat.









Polako se troše rezerve



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da globalna energetska situacija postaje sve ozbiljnija

"Sve skače i sve polako, ali sigurno. Troše se rezerve nafte u Evropi i svetu, troše se rezerve gasa, sve postaje komplikovanije, sve postaje teže i u Evropi, ali i u Aziji i svuda u svetu, tako da neće biti lako bilo kome da izađe iz ove krize. Mi ćemo morati da imamo, čim se vratimo u zemlju, već sutra ili prekosutra, sastanak novih timova. Sa Sinišom sam već razgovarao i pred nama su teška i izazovna vremena, posebno u smislu obezbeđivanja rezervi. Ako sada ne obezbedimo rezerve, nećemo imati ničega već tokom leta, a kamoli na zimu."





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje uskoro dolazak predsednika Uzbekistana u Beograd, kao i da Srbija planira intenziviranje saradnje sa tom zemljom kroz infrastrukturne projekte, razmenu tehnoloških i AI rešenja, ali i saradnju u oblasti radne snage.

"Očekujem ga uskoro u Beogradu, u Srbiji. Razgovarali smo o mnogim stvarima koje zajednički treba da preduzmemo. Imaćemo uskoro sastanak našeg tima, a zatim i mešovitog komiteta, kako se to naziva, ili međuvladine komisije, ako hoćete, u junu mesecu da dogovorimo i izgradnju različitih infrastrukturnih projekata, kako i na koji način da ubrzamo razmenu onih softverskih rešenja, onih rešenja do kojih smo preko veštačke inteligencije došli i jedni i drugi, a koji mogu da budu od pomoći bilo kojoj od strana."

Radna snaga za velike projekte u Srbiji

"Da takođe razgovaramo kako i na koji način možemo radnu snagu da dobijamo, posebno za velike projekte koje obavljamo, kao što je danas Ekspo ili sutra izgradnja pruge, izgradnja velikih putnih sekcija ili deonica."

"Takođe očekujem da se predsednik Merzijojev zaista oseća kao kod svoje kuće kada dođe u Srbiju, jer ono što je on nama priredio u Taškentu, ja sam možda jednom ili dva puta, ako i toliko puta u životu, osetio i video."

Razgovor sa predsednikom Kenije o Kosovu



"Takođe razgovarao sam sa predsednikom Rutom, predsednikom Kenije. Nije bio lak razgovor, posebno zbog njihovog priznanja nezavisnosti Kosova pre nekoliko meseci. Pozvao sam ga u Srbiju da dođe i verujem da će on otvoriti kenijsku ambasadu u Beogradu posle mnogo, mnogo, mnogo decenija i verujem da polako možemo da gradimo i uspostavljamo, u skladu sa onim što smo u prošlosti gradili, neke nove, bolje i uspešnije odnose."

Saradnja sa Azerbejdžanom dodatno unapređena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Bakuu da je Srbija dodatno unapredila odnose sa Azerbejdžanom, ali se osvrnuo i na razgovor sa predsednikom Kenije, priznajući da pitanje Kosova nije bilo lako. Vučić je poručio da uprkos razlikama veruje u izgradnju boljih odnosa u budućnosti.

„Izuzetno smo zadovoljni prijemom i mislim da smo dalje unapredili i produbili i otvorili neka nova polja saradnje sa našim domaćinima ovde u Bakuu, u Azerbejdžanu.“

„Pitao sam ga i znao sam razlog. O tom razlogu sam govorio svojevremeno u prisustvu određenih biznismena i njihove velike aktivnosti na teritoriji Kenije. Ne možete uvek na sve da odgovorite, ali to govori...“

„Ja sam vrlo jasno s njim razgovarao i molio ga da to ne čini u Ujedinjenim nacijama, a onda je i on osećao potrebu da negde kaže: ‘Trebalo je da te pozovem, trebalo je da ti kažem...’“

„Sad da sevraćamo u prošlost, ne mogu o svemu da govorim. Gledaćemo da gradimo najbolje moguće odnose i da pokažemo poštovanje jedni prema drugima. Verujem da ćemo to uspeti da izgradimo na najbolji mogući način u nekom budućem periodu.“

Vučić o incidentu sa kineskim brodom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je incident sa kineskim trgovačkim brodom koji je navodno pogođen tokom noćnog napada u ukrajinskim teritorijalnim vodama, ali i izjave opozicionih blokadera o odnosima Srbije prema Rusiji i Kini.



Vučić je poručio da veruje da će Moskva i Peking rešiti spor dijalogom, dok je o stavovima opozicije govorio veoma oštro.

„Što se prvog pitanja tiče, ja verujem da će Rusi i Kinezi da reše te sitne stvari, srećom nije bilo poginulih. Ako je to uopšte istina, dakle da ne ulazimo u detalje. Siguran sam da će Putin i predsednik Si umeti kroz razgovor da stvari koje se uvek dogode u takvim situacijama, ili ponekad dogode u takvim uslovima, razreše na najnormalniji način kroz dijalog.“

O blokaderskom okretanju leđa Rusiji i Kini

„Što se tiče vašeg drugog pitanja, ne znam šta bih vam odgovorio. Mi smo u različitom vremenu, pa nismo baš mogli sve da pratimo što se događa u Srbiji. Ali sam dobio nekoliko video-snimaka. Videli ste kraj i ja sam, da budem iskren, bio šokiran, ponajmanje ovim što sam čuo.“

„To smo slušali bezbroj puta, kako bi uvodili sankcije Rusiji, kako bi prekidali komunikaciju sa autoritarnim režimom u Kini i sve drugo.“

„Postoje neke druge stvari o kojima sam bio bukvalno zaprepašćen. Naravno, tu vidite ogromno neznanje. I ne samo neznanje, tu vidite nešto drugo što ja nisam verovao da je moguće da se vidi kod nekih mladih ljudi.“

„Ja sam to napadao nedavno kod naših ljudi, tu vrstu arogancije i bahatosti, tu vrstu nepoštovanja. Postoje takvi arogantni i takvi bahati ljudi koji ne razumeju ništa osim sopstvene važnosti.“

„Kada vidim te mlade ljude i vidim koliko smo arogantni i bahati... Mi po direktivi donosimo odluke i tako dalje. Ne poštujemo nikoga, mi smo bogovi, a vi ste ostali neznalice.“

„Pri tome vidite da su suštinski nepismeni, funkcionalno nepismeni, a kamoli nešto drugo. To bi trebalo da vodi državu. Prosto sam zabezeknut ponekad. Ali šta da radite, na neke stvari moramo da se naviknemo.“

„Ako niste u stanju da pričate o Kosovu i Metohiji, kako ćete da pričate o Rusiji i Kini?“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je navode o studentskoj listi i opoziciji, tvrdeći da iza cele priče stoje političke strukture, a ne studenti. Govorio je i o Kosovu i Metohiji, odnosu prema Rusiji i Kini, kao i o, kako je rekao, „direktivama“ i podelama u društvu.

„To da na studentskoj listi neće biti studenata, to vam je kao da idete u avion bez pilota ili da imate pilote bez aviona. To pilote bez aviona je moguće, ali nekako dođete do aviona. A kada imate avione bez pilota, ne znamo ko će da upravlja. Postoje svakakvi filmovi, ali jedno je naučna fantastika, jedno je realnost. Ili da imate lekarske komore bez lekara ili advokatske komore bez advokata.

Svašta smo se nagledali, ali dobro, sad nam je jasno. Jedan od slogana nas koji želimo normalnu i pristojnu Srbiju može da bude da ljudi glasaju za studente. Studenata će biti mnogo na našoj listi, pošto na njihovoj neće biti nijedan. Tako da ljudi mogu dobro da znaju da kada glasaju za studente, da glasaju za našu listu, a ako ne žele da imaju studente i mlade ljude na listi, onda neka glasaju za njih. Oni su ionako svi mnogo stariji, mnogo stariji od mene, a ne od studenata.

Ali mnogo više od toga je kada su ih pitali gde ste pobedili, pošto su oni izlazili na političke izbore. Fakultete su nam pretvorili u svoje mesne, opštinske i gradske odbore. Sve protivno zakonu. Sami priznaju da su pobedili u lekarskim i advokatskim komorama. Oni su naše institucije pretvorili u partijska udruženja. Jel vi razumete gde nas to vodi? To nas vodi u društvo pola-pola.

To nas vodi u najgoru moguću diktaturu, u kojoj oni po direktivi reaguju i to je to. Mozak ne moraš da imaš, ne moraš ništa da imaš, ali dobio si direktivu. Kominterna je odlučila, to mora tako da bude i nikako drugačije.

Samo neka ljudi pažljivo slušaju šta je to što ti ljudi govore. Ponekad sam zaprepašćen i začuđen da je uopšte moguće da neko razmišlja, neko ko je ozbiljan, da svoj glas ili svoje poverenje takvima.

I onda ste me jednu stvar pitali o Kosovu i Metohiji. Naravno da je to pitanje koje ih deli. Videli ste da su se posvađali oko toga više nego oko bilo čega drugog. Zato što bi jedni da privuku patriotski orijentisane birače, ali ova većina im ne da i jasno im stavlja do znanja da je Kosovo nezavisno i da ne treba o tome da pričaju.

Ako niste u stanju da pričate o Kosovu i Metohiji, kako ćete da pričate o Rusiji i Kini? A kako ćete da pričate o teškim temama? A imamo mnogo teških tema, i regionalnih i mnogo drugih tema.“





Država će nastaviti da podržava fakultet srpskih studija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da država podržava osnivanje fakulteta srpskih studija i ocenio da su kritike koje dolaze od blokadera politički motivisane. On je poručio da je važno proučavanje nacionalne istorije i identiteta, kao i da ne vidi razlog zbog kog bi takav fakultet nekome smetao.

„Meni je to logično, prosto, da osnivanje fakulteta hrvatskih studija oni bi to pozdravili, čak i u Nišu. Govorimo o blokaderima, ne govorimo o narodu. Narod je zadovoljan tim, a fakultet srpskih studija je dobar fakultet sa dobrim predmetima, sa suštinom, sa nečim što je od značaja za sagledavanje prošlosti.

Bez dobrog sagledavanja prošlosti uvek je upitan ili zamagljen pogled u budućnost. Mnogo toga mora da se uči i radi i ne znam kome to smeta osim onima koji gube neke svoje interese, lične privilegije, manje ili više od toga.

Što se tiče našeg odnosa kao države, mi to podržavamo i nastavićemo da podržavamo i mogu da rade šta god hoće, niko to ne može da spreči. Ja verujem da može da se napravi dobra saradnja između Filozofskog fakulteta i fakulteta srpskih studija.“





