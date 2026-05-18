Cveće je od davnina pratilac najvažnijih trenutaka u životu — od rođenja i ljubavi, pa sve do rastanka i smrti. Ipak, u narodnim verovanjima i sujeverju određeni cvetovi nisu samo ukras prirode, već i simboli koji se povezuju sa lošim predznacima.

Prema starim predanjima, pogrešan izbor ili način držanja cveća u domu može, kako se verovalo, doneti nemir, nesreću ili narušene odnose u porodici.

Uvela ruža

U narodnom verovanju uvelo ili trulo cveće ne bi trebalo držati u kući, jer se smatra da „skuplja“ negativnu energiju.

Verovalo se da može doneti nesanicu, bolest ili porodične nesuglasice. Posebno se tumačilo kao loš znak ako cveće vrlo brzo uvene nakon što se unese u dom.

Jorgovan u kući

Iako mirisan i lep, jorgovan se u nekim narodnim verovanjima izbegava u zatvorenom prostoru.

Prema starim pričama, njegov jak miris navodno „privlači nesreću“ ili remeti mir u domu. U pojedinim krajevima postojalo je i verovanje da se ne unosi u bolesničke prostorije.

Kaktus u spavaćoj sobi

Kaktus se često smatra simbolom zaštite, ali u narodnim tumačenjima ima i negativnu simboliku.

Verovalo se da držanje kaktusa u spavaćoj sobi može doneti distancu i nesklad u odnosima, pa čak i narušiti emotivnu bliskost među partnerima.

Crveni karanfil

Crveni karanfil se u nekim verovanjima povezuje sa svađama, tenzijom i naglašenim emocijama, posebno ako je poklonjen bez iskrene namere.

Zbog svoje jarke boje često je simbol snažnih, ali i konfliktnih osećanja.

Belo cveće

Ljiljani, bele ruže i narcisi u narodnim predanjima često imaju dublju simboliku i povezuju se sa duhovnim svetom.

Postojalo je verovanje da noću mogu „privlačiti duše“, posebno ako su uneseni u dom u neprikladnim okolnostima. Ako bi brzo uvenuli, smatralo se da to nosi posebnu poruku ili nedovršenost.

Narodna verovanja o cveću deo su bogate tradicije i simbolike, ali i danas uglavnom ostaju u domenu kulture i običaja, a ne stvarnih pravila.