Pevačica Katarina Grujić aktivna je na društvenim mrežama gde svakodnevno objavljuje slike i snimke iz svakodnevnog života, ali sada je razbesnela svoje pratioce.

Naime, pevačica je na Tiktoku objavila snimak iz automobila sa ćerkicom Katjom, a ono što je zabrinulo mnoge je što devojčica nije bila vezana.

Devojčica je pevala maminu novu pesmu, dok je Kaća ponosno snimala.

Ipak, malena Katja nije bila u autosedištu, niti je bila vezana, već je stajala u automobilu, dok je on bio u pokretu.

Odmah su se javili zabrinuti pratioci da je pitaju zašto dete nije vezano.

"Sedište? Pojas?", "Zašto nemate pojas? Nije kul! Bezbednost na prvom mestu! ", neki su od zabrinutih komentara.

S druge strane, bilo je i onih koji su branili Kaću.

"Joj bre u svakom video klipu vidite samo loše. Šta te briga? Njeno dete, njena stvar. Ne kvari prelep video", "Snimaju spot", "Šećrelema mala", "Jao, pa ona je mala Kaća. Bože koliko je slatka", "Malecka med! A Kaća kao i uvek prelepa", neki su od pohvalnih komentara.

Katarina Grujić i fudbaler Marko Gobeljić već godinama uživaju u skladnom braku, a kruna njihove ljubavi je ćerkica Katja.

