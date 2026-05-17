Finale 70. po redu "Pesme Evrovizije" održano je sinoć u Beču, a pobedu je odnela bugarska predstavnica Dara sa pesmom Bangaranga. Ona je dobila najveći broj glasova kako stručnog žirija, tako i publike i tako sa ukupno 516 bodova trijumfovala na ovom takmičenju.

Sa druge strane, Srbija, odnosno grupa "Lavina" iz Niša, završila je na 17. poziciji u finalu, a hrvatska grupa "Lelek" je prošla nešto bolje, pa je osvojila 15. mesto u finalu.

Korisnici društvenih mreža burno su reagovali na saznanje da je stručni žiri iz Srbije u finalu "Evrovizije" dodelio Hrvatskoj nula poena, dok je stručnu hrvatski žiri odlučio da "Lavini" dodeli najveći broj poena, odnosno 12.

Portal Index.hr objavio je ko je činio hrvatski stručni žiri, a to su bili:

pevačica i glumica Vlatka Kladarić,

pevač i plesač Devin Juraj,

kantautorka Lu Jakelić,

muzička novinarka i urednica Martina Validžić,

koreograf, plesač, pevač i reditelj Igor Barberić,

muzičarka Doris Karamatić

muzički producent Duško Mandić.

Srpski žiri uzburkao javnost

U finalu "Evrovizije" glasao je stručni žiri iz svake zemlje, kao i publika. Na društvenim mrežama podigla se bura zbog glasova koje su podelili članovi stručnog žirija iz naše zemlje, budući da nisu dali nijedan poen hrvatskoj grupi "Lelek", koju je, sa druge strane, publika iz Srbije nagradila sa 12 poena.

Sada je otkriveno ko se ove godine našao u stručnom žiriju Srbije za Evroviziju i kako su oni glasali.

Dušan Alagić;

Ivan Mileusnić;

Mateja Blažić;

Anđela Vranić Lores;

Aleksandra Kovač;

Jelena Tomašević;

Marija Marić Marković (Mari Mari).

Takođe, pojavio se i spisak svih glasova koje je Srbija dobila u finalu i polufinalu od publike i žirija, ali i kako je naša zemlja podelila bodove žirija i publike drugim učesnicima "Pesme Evrovizije".