Ako vam veš-mašina tokom centrifuge snažno podrhtava, skače po kupatilu ili proizvodi neuobičajeno jake vibracije, stručnjaci upozoravaju da taj problem ne treba zanemariti.

Blago podrhtavanje tokom rada je normalno, ali prejako tresenje može ukazivati na nepravilno raspoređen veš, loše postavljenu mašinu ili kvar pojedinih delova uređaja.

Najčešći problem je neravnomerno raspoređen veš

Serviseri objašnjavaju da veliki peškiri, ćebad i teži komadi garderobe često naprave neravnomeran teret u bubnju, zbog čega mašina počinje snažno da se trese tokom centrifuge.

U mnogim slučajevima dovoljno je da zaustavite program i ravnomerno rasporedite veš unutar bubnja.

Proverite da li mašina stoji ravno

Ako problem ne nestane, moguće je da uređaj nije pravilno postavljen.

Loše podešene nogice ili neravan pod mogu izazvati dodatne vibracije i pomeranje mašine tokom rada.

Stručnjaci preporučuju da proverite stabilnost uređaja i po potrebi postavite gumene podloge ispod nogica kako bi se smanjilo podrhtavanje.

Problem mogu biti i unutrašnji delovi

Kod starijih veš-mašina uzrok često mogu biti istrošeni amortizeri, opruge ili ležajevi bubnja.

Kada ovi delovi oslabe, mašina gubi stabilnost tokom centrifuge i počinje da se pomera više nego što je normalno.

U takvim situacijama najčešće je potreban servis.

Kada obavezno treba pozvati majstora?

Ako se mašina i dalje snažno trese čak i nakon što ste proverili raspored veša i stabilnost uređaja, stručnjaci savetuju da što pre pozovete servisera.

Ignorisanje problema može dovesti do ozbiljnijih kvarova, curenja vode, pojave rđe i skupih popravki, a u nekim slučajevima čak i do potpune zamene uređaja.

Pravovremena provera može sprečiti mnogo veće troškove i produžiti vek trajanja mašine.